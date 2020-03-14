Öz'den Corona Virüsüne Karşı 'Turkish Twist' Yöntemi

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, katıldığı bir televizyon programında 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı. Öz, Corona virüsü tedbiri kapsamında el yıkamanın 20 saniye sürmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Öz, ABD’de katıldığı 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ programında Amerikalılara Corona virüsü salgınına karşı alınacak önlemleri anlattı. Dr. Öz’ün Türk tipi el yıkamayı gösterdiği anlar programa damga vurdu.

‘Turkish Twist’ adını verdiği el yıkama yöntemini anlatan Mehmet Öz, pek çok insanın ellerini yanlış bir şekilde yıkadığına dikkat çekti. Öz, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır" diye konuştu. Türk doktorun katıldığı programın ilgili yerini aşağıdaki videoda 2 dakika 40. saniyeden itibaren izleyebilirsiniz.

Corona virüsüne karşı ‘Turkish Twist’ tavsiyesi:

Mehmet Öz, salgına karşı el yıkamanın ne derece önemli olduğunun altını çizerek, "Çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra ‘Turkish Twist’ yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı tek tek ovun. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler.” dedi.

Salgına karşı el yıkamanın önemi:

Avuçların 20 saniye süreyle ovulması gerektiğini vurgulayan Dr. Öz, “20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun." tavsiyesinde bulundu. Mehmet Öz ayrıca, resmi Twitter sayfasından “Dr. Öz’ün Corona virüsünden korunma planı” başlıklı bir infografik paylaştı. Görselde yaşam tarzı, hijyen, hazırlık ve bağışıklık sistemi başlıkları altında önemli tavsiye ve bilgiler yer alıyor.

El sıkışmanın, yumruk tokuşturma işleminden 10 kat daha fazla mikrop aktardığını belirten Öz, “Eşinize, dostunuza başınızla selam verin” önerisinde bulunuyor. Ünlü Türk doktor, bununla birlikte “yüzünüze dokunmayın, el yıkama süresini 3 katına çıkartın, yüzeyleri dezenfekte edin” konularına da dikkat çekiyor.