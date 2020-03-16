Meizu 17'ye Ait En Net Görüntü Ortaya Çıktı

Bir süredir hakkında iddialar ortaya atılan ve çeşitli sızıntılarla gündeme gelen Meizu 17, bu kez şimdiye kadarki en net görüntüsüyle ortaya çıktı. Paylaşılan görseller, telefonun oldukça iddialı bir tasarımla geleceğini gösteriyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu, yakın zaman içerisinde tanıtacağı yeni telefonu Meizu 17 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda da pek çok farklı sızıntıyla karşımıza çıkan akıllı telefon, firmanın 5G bağlantısını destekleyen ilk telefonu olacak olmasıyla dikkat çekiyordu.

Özellikleri ve tasarımı oldukça merak edilen Meizu 17’nin şimdiye dek gördüğümüz en net görüntüleri paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntülerde telefonun önceki sızıntıların aksine çerçeveli değil, ekranın içine yerleştirilmiş bir kamera tasarımını benimsediği görülüyor. Bu noktada ön kamerayı sarmalayan yeşil renkli halkaysa telefonun pil yüzdesini temsil ediyor. Meizu’nun bu yenilikçi hamlesinin, tasarım anlamında da oldukça hoş göründüğünü söylemek mümkün.

Meizu 17’nin ortaya çıkan yeni görüntüsü:

Ön kameranın sağ üst köşede konumlandırıldığı Meizu 17’nin arka tarafını gösteren herhangi bir görsel bulunmuyor ve arka yüzeyin tasarımı şimdilik belirsiz. Bununla birlikte daha önceki sızıntılar, cihazda üçlü arka kamera kurulumunun yer alacağını söylüyordu. Bu üçlü sensörlerden ilkiyse muhtemelen Samsung’un ürettiği 64 MP’lik bir sensör olacak.

Günümüz akıllı telefon trendlerini yakından takip eden Meizu’nun bu anlamda Meizu 17 modelinde 90 Hz ekran yenileme teknolojisine yer vermesi bekleniyor. Çinli firma, telefonda ayrıca 5G desteğine de yer vererek oldukça geniş bir kitleye hitap etmek istiyor olabilir.

Şirketin 17. kuruluş yıl dönümüne özel gelecek olan Meizu 17, herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki nisan ayında tanıtılacak. Bu noktada akıllı telefon, şirketin ilk 5G özellikli telefonu olmasının yanı sıra aynı zamanda Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyen ilk telefonu da olacak.