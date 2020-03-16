Redmi K30 Pro'ya Ait Yeni Görseller Ortaya Çıktı

Piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla bilinen Redmi'nin yeni amiral gemisi Redmi K30 Pro'ya ait görseller ortaya çıktı. Paylaşılan görseller, akıllı telefonun kızaklı ön kameraya ve dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını doğrular nitelikte.

Xiaomi çatısı altında bulunan Redmi, yeni amiral gemisi modeli olan Redmi K30 Pro için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Firmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu ay sonunda tanıtılması beklenen akıllı telefon, daha önce pek çok farklı sızıntıyla karşımıza çıkmıştı. Bu kez ortaya çıkan sızıntı görsellerse telefonun ‘pop-up’ adı verilen kızaklı ön kamera tasarımıyla geleceğini doğrular nitelikte.

Firmanın en yeni amiral gemisi olacak Redmi K30 Pro, iddia edilenlere göre gücünü Android cephesinin en güçlü yonga seti olan Snapdragon 865’ten alacak ve 5G bağlantısını destekleyecek. Öte yandan ortaya çıkan yeni görseller, cihazda 3,5 mm kulaklık girişinin yer alacağını da bizlere gösteriyor.

Redmi K30 Pro’nun ortaya çıkan görselleri:

Tasarım anlamında arka tarafında dairesel bir kamera modülüne yer verilen Redmi K30 Pro, bu dörtlü kamera kurulumunda ana kamera olarak 64 MP’lik Sony IMX686 sensörünü kullanıyor. Bu noktada cihazda yer alan diğer kameraların özellikleri henüz bilinmiyor ancak hem ana kameranın hem de telefoto sensörünün ‘Optik Görüntü Sabitleme (OIS)’ desteğine sahip olacağı belirtiliyor.

Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacağını belirttiğimiz Redmi imzalı bu akıllı telefon, 5G ağlarınaysa Snapdragon X55 modemle bağlanacak. Bunun yanı sıra telefonun bellek veya depolama seçenekleri bilinmezken 33 W hızlı şarj destekli 4.700 mAh’lik bir bataryayı bünyesinde barındırması bekleniyor.

Çin merkezli teknoloji üreticisinin kızaklı ön kameraya sahip bu akıllı telefonunu ne zaman piyasaya süreceği henüz bilinmiyor ancak firmaya yakın kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialar, Xiaomi bünyesinde yer alan Redmi’nin yeni Redmi K30 Pro modellerini bu ay içerisinde tanıtacağını söylüyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.