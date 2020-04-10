Meizu'nun yeni nesil akıllı telefonu Meizu 17'nin AnTuTu sonuçları ortaya çıktı. Meizu 17'nin AnTuTu puanı, amiral gemisi modelin zirvenin en iddialı adaylarından biri olacağını gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, yeni amiral gemisi sınıfı telefonu Meizu 17'yi önümüzdeki günlerde Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün, yeni nesil akıllı telefonun, lansmanın eşiğinde olduğunu doğrulayan bir başka ipucu geldi.

Meizu 17, akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu benchmarkta oldukça etkileyici bir puanla göründü. Meizu'nun amiral gemisi akıllı telefonu AnTuTu testinde 580.851 puan almayı başardı. Kıyaslama yapabilmeniz açısından Meizu 17'nin puanının, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G'nin elde ettiği 562.262 puandan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Meizu 17'nin AnTuTu puanı

Meizu 17'nin tüm özellikleri bilinmese de, telefonun Qualcomm Snapdragon 865 5G işlemci, 8/12 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın 90 Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç AMOLED ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Ön kameranın ekrandaki kamera deliğinde yer alması da muhtemel görülüyor. Arka tarafta ise dörtlü arka kamera yer alacak.

Tüm bunların yanı sıra, Meizu 17'nin 30W hızlı şarj desteği ile 4.500mAh bataryaya sahip olacağı ve kutusundan Android 10 tabanlı FlymeOS arayüzüyle çıkacağı öngörülüyor. Meizu 17, Çin'de bir diğer gözde amiral gemisi Xiaomi Mi 10 ile rekabet edecek. Meizu'nun yeni akıllı telefonunu 15 Nisan'da, yaklaşık 570 dolarlık fiyat etiketiyle resmi olarak tanıtması bekleniyor.