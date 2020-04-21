Meizu 17'nin Yeni Bir Basın Görseli Paylaşıldı

Meizu, yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi telefonu 17 ile ilgili yeni bir görüntü daha paylaştı. Paylaşılan görüntü, Meizu 17'nin ekran tasarımını gözler önüne seriyor. Şirket, yarın düzenleyeceği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonunu tüketicilerin beğenisine sunacak.

Çinli teknoloji üreticisi Meizu, yarın düzenleyeceği bir etkinlikle yeni amiral gemisi telefonu 17'yi tüketicilerin beğenisine sunacak. Geçtiğimiz günlerde Meizu 17'nin bazı özelliklerini açıklayan şirket, şimdi de yeni amiral gemisi ile ilgili bir görüntü paylaştı. Meizu yetkilileri tarafından paylaşılan görsel, telefonun ön tasarımını gözler önüne seriyor.

Meizu yetkililerinin Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşım, yeni amiral gemisi telefonun sağ üst köşesinde küçük bir kamera deliği bulunacağını ortaya koyuyor. Meizu 17'nin minimal boyutlarda çerçevelere sahip olacağı da yapılan paylaşım aracılığıyla gözler önüne seriliyor. Dilerseniz hemen, Meizu 17 için paylaşılan fotoğrafa yakında bakalım.

Meizu 17'nin ön tasarımını gösteren paylaşım

Paylaşılan görüntü, Meizu 17'nin ekranındaki teknik detaylara değinmiyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan bilgiler, Meizu 17'nin FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip olacağını ve bu ekranın 90 Hz tazeleme oranı ile geleceğini ortaya koyuyordu. Ayrıca 2020 model amiral gemisi telefonlarında olduğu gibi Meizu 17'de de Snapdragon 865 işlemci bulunacak ve 5G bağlantı desteği telefonda yer alacak.

Meizu 17'de "mSmart" isimli bir hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500 mAh batarya bulunuyor. Üstelik bu batarya, yapılan testlerde Huawei P40 Pro ve Oppo Find X2 Pro gibi rakiplerini geride bırakıyor. Ayrıca geçtiğimiz dönemlerde Meizu 17 için yapılan AnTuTu testleri, bu telefonun performans konusunda en azından kağıt üzeirnde Galaxy S20 Ultra'yı geride bıraktığını gösteriyor.

Meizu 17'nin pek çok özelliğini zaten biliyoruz. Ancak hala öğrenmemiz gereken bazı özellikler bulunuyor. Bu özellikler başlıca RAM ve depolama alanı kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Meizu 17'nin kamera özellikleri de şu an için bilinmiyor. Neyse ki yarın büyük gün ve Meizu, düzenleyeceği etkinlikle yeni amiral gemisi telefonunu tüm tüketicilerin beğenisine sunmuş olacak.