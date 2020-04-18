Meizu 17'nin Batarya Dayanıklılığı Rakipleriyle Kıyaslandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, önümüzdeki günlerde çıkaracağı Meizu 17 modeliyle ilgili bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Şirketin bu konuda yaptığı son paylaşım ise telefonun batarya dayanıklılığı oldu.

Gün içerisinde ayrılmaz bir parçamız haline gelen, neredeyse tüm işlerimizi halledebildiğimiz akıllı telefonlarımızla ilgili neredeyse herkesin ortak bir problemi var: bataryalar. Ancak şirketler de bu sorun konusunda çeşitli ve kayda değer ilerlemeler kaydediyorlar.

İşte o şirketlerden bir tanesi de Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu. Şirket, 22 Nisan tarihinde Meizu 17 adını verdiği modelini satış sunacak. Meizu, kısa bir süre sonra raflardaki yerini alacak olan bu telefonla ilgili tanıtım çalışmalarına devam ediyor ve o çalışmalardan bir tanesi de batarya performansı.

Meizu 17 batarya performansı

Şirket, daha önce yaptığı açıklamada Meizu 17’nin işlemcisini ve batarya kapasitesini açıklamıştı. Meizu, şimdi de Meizu 17’nin dâhili batarya dayanıklılığının test sonuçlarını açıkladı ve bu sonuçları Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 Pro ve Xiaomi Mi 10 gibi rakipleriyle karşılaştırdı.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere Meizu 17, batarya dayanıklılık süresi konusunda karşılaştırıldığı tüm rakiplerinden önde. Ayrıca görselde dikkat çeken bir diğer nokta ise Xiaomi Mi 10’un 4.780 mAh ile en yüksek batarya kapasitesine sahip olmasına rağmen 8,16 saat ile en kötü performansı sergilemiş olması.

4.200 mAh batarya kapasitesine sahip olan Huawei P40 Pro ve OPPO Find X2 Pro arasından da P40 Pro’nun daha iyi bir performans sergilemiş olduğu görülüyor. Meizu 17’nin, listedeki en yakın rakibine ise 2 saatlik bir fark attığı görülüyor.

Meizu laboratuvarlarında gerçekleştirilen testin aşamaları ise şöyle; 2 saat WeChat kullanımı, 2 saat Kings of Glory oyunu, 1 saat şarkı çalma, 30 dakika kamera kullanımı, 30 dakika galeri uygulaması kullanımı, 1 saat e kitap okuma, 20 dakika ana ekranda zaman geçirme ve 10 dakika ayarlarda zaman geçirme.