Meizu, "HD60" olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Tek şarjla 17 saate kadar kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklık, güçlü özellikleriyle müzik tutkunu herkesin ilgisini çekebilir.

Geçtiğimiz saatlerde amiral gemisi yeni telefonları Meizu 17 ve 17 Pro'yu tüketicilerin beğenisine sunan Meizu, şimdi de Meizu HD60 isimli kablosuz kulaklığını tanıttı. Oldukça iddialı özelliklere sahip olan kulaklık, tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Meizu HD6, Bluetooth 5.0 desteğine sahip ve gerek görüşme yapmak gerekse müzik dinlemek için kullanılabiliyor. Qualcomm'un aptX isimli teknolojisine sahip olan kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Karşınızda Meizu HD60

Meizu'nun yeni kablosuz kulaküstü kulaklığı 40 milimetrelik berilyum kaplı diyaframlara sahip. Deri tasarımlı bir kafa bandına sahip olan cihaz, paslanmaz çelik iskeletiyle kaydırmalı olarak kullanılabiliyor. Qualcomm'un CSR 8675 çipi ile Bluetooth bağlantısı sağlayan HD60, Sony'nin CDX3775 çipi ve Qualcomm'un cVc teknolojisiyle de gürültü engelleme özelliği sunuyor..

Meizu HD60, sağ kulaklığın hemen altında yer alan bir buton yardımıyla farklı ses modlarına geçiş yapabiliyor. 900 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Meizu HD60, USB Type-C girişinden şarj oluyor ve tüketicilere tek şarjla tam 17 saat kullanım imkanı sunuyor.

Meizu HD60 fiyatı

Meizu yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Meizu HD60, 115 dolar (yaklaşık 880 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek. 11 Mayıs itibarıyla Çinli teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak olan kablosuz kulaklıkların Türkiye ya da diğer pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.