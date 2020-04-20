SteelSeries'ten Cyberpunk 2077 Temalı Kablosuz Kulaklık

SteelSeries, uzun zamandır beklenen Cyberpunk 2077'den ögeler içeren yeni bir kablosuz kulaklık üretti. Şirketin "Arctis 1" modeli için yapılan çalışmalarla ortaya koyulan ürün, Amazon'da listelendi.

Oyunseverler, yıllardır "Cyberpunk 2077" isimli oyunun piyasaya sürülmesini bekliyorlar. CD Projekt Red tarafından ele alınan oyun, yaşanan aksilikler nedeniyle bir türlü piyasaya sürülmedi. Yapılan son açıklamalara göre ise Cyberpunk 2077, eylül ayı itibarıyla oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Şimdi sizlere, bu çok beklenen oyun için hazırlanan bir kablosuz kulaklık modelinden bahsedeceğiz.

Cyberpunk 2077 için hazırlanan kablosuz kulaklık modeli, dünyanın en popüler oyun ekipmanı üreticilerinden SteelSeries'e ait. Şirketin çok tercih edilen kablosuz kulaklığı "Arctis 1"i yeniden ele alan Steel Series, böylelikle hem Cyberpunk 2077 hayranlarını etkileyecek bir gelişmeye imza atmış hem de fazlasıyla şık tasarıma sahip bir ürünü ortaya koymuş gibi görünüyor.

Cyberpunk 2077 temalı kablosuz kulaklıklar

Cyberpunk 2077 için özel olarak hazırlanan kablosuz kulaklık, teknik özellikler açısından Arctis 1 ile tamamen aynı. 2.4 GHz'lik bağlantı desteğine sahip olan kulaklık, çıkarılabilir bir mikrofon ve gürültü engelleme özelliği ile geliyor. PlayStation 4, Xbox One, Android cihazlar, bilgisayar ve Nintendo markalı ürünlerle uyumlu. Yani oyunseverler, neredeyse tüm ürünlerle bu kablosuz kulaklığı rahatlıkla kullanabilecekler.

SteelSeries'in Cyberpunk 2077 temalı Arctis 1 modeli, oyundaki "Netrunner"larla ilgili bazı detaylar içeriyor. Netrunner'lar, temelde bilgisayar korsanları. Ancak alıştığımızdan biraz daha farklı olan bu bilgisayar korsanları, bazı özel sibernetik yeteneklere sahipler.

SteelSeries'in kablosuz kulaklığı, Amazon üzerinden listelenmiş durumda. Ancak ürünün fiyatı şu an için belirsiz ve dolayısıyla bu kablosuz kulaklık, an itibarıyla satın alınamıyor. Orijinal Arctis 1 modelinin, gerek ses kalitesi gerekse kullanım imkanı açısından tam yıldız aldığını düşünürsek, Cyberpunk 2077 temalı ürünün de pek çok oyunsever tarafından tercih edileceğini ve sevilerek kullanılacağını söyleyebiliriz.

Cyberpunk 2077 temalı kablosuz kulaklık, bu oyun için geliştirilmiş tek ekipman değil. Dün itibarıyla Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X'in tanıtım videosu da yayınlandı. Ayrıca Nvidia, geçtiğimiz dönemlerde 77 adet Cyberpunk 2077 temalı GeForce RTX 2080 Ti da geliştirdi. Görünen o ki Cyberpunk 2077, ilerleyen dönemlerde daha farklı ekipmanların teması olarak da karşımıza çıkacak.