Meizu kurucusu, orta segmentte rekabeti artırması beklenen M9 Note modelinin Şubat ayının ortalarında 48MP arka kamera ile birlikte tanıtılacağını onayladı.

Kısa süre önce dünyanın ilk fiziksel tuşu ve USB girişi olmayan akıllı telefonunu tanıtan Meizu, Şubat ayının ortasında yeni bir orta seviye akıllı telefon tanıtacağını doğruladı. Meizu M9 Note ismi ile piyasaya çıkacak olan cihaz gelişmiş özellikleri ile Xiaomi Redmi Note 7 direkt rakip olacak.

Meizu kurucusu Huang Zhang tarafından onaylanan bilgiye göre Meizu M9 Note, çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Üstelik bu çift kamera kurulumunun ana kamerası, 48 MP çözünürlüğe sahip Samsung GM1 sensörü ile gelecek. Cihaz ayrıca Kryo 460 CPU çekirdeğine ve Adreno 612 GPU’ya sahip olan Snapdragon 675’ten güç alacak.

Performans ve kamera bakımından rakiplerinin bir gömlek üstünde bulunan Meizu M9 Note, batarya konusunda da kullanıcıları mutlu edecek. 4000mAh batarya ile gelecek cihaz, standart kullanımda 1 günün üzerinde şarj süresi sunabilir. Cihazın yaklaşık 150 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.