Amastia: Hiç Meme Olmamasına Sebep Olan Nadir Bir Hastalık

Hem erkeklerde hem de kadınlarda aynı olasıklıkla görünen ve meme şekillerini tamamen etkileyen bir rahatsızlık bulunuyor; amasti. Doğuştan gelen bu hastalığa sahip insanların meme uçları bulunmuyor ve dolayısıyla süt bezleri de düzgün çalışmıyor. Dilerseniz kadınların çocuklarını emzirmesini engelleyen bu rahatsızlığın detaylarına daha yakından bakalım.

Kadınların en dezavantajlı olduğu noktalardan biri ne yazık ki göğüs hastalıklarıdır. Ancak bugün odaklanacağımız hastalık sadece kadınlarda değil, erkeklerde de görülen bir rahatsızlık.

Amasti, doğuştan meme ucunun olmaması durumuna verilen bir hastalık. Bu terimi bugüne kadar hiç duymamış olabilirsiniz. Çünkü kendisi son derece nadir görülen bir hastalık ve meme bölgesinde görüldüğü için kendiniz veya yakınınızda bu hastalık olmadığı takdirde şahit olmanız pek mümkün değil.

Amasti rahatsızlığına sahip insanlarda meme ucu ve areola bulunmuyor

Öncelikle amastinin tek meme ve çift meme olmak üzere iki farklı kategoriye ayrıldığını söyleyelim. Unliteral (tek yönlü) amast sadece bir memenin eksikliği anlamına geliyorken bilateral (çift yönlü) amasti ise her iki memede de uç olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca unliteral amasti durumlarında kişinin göğüs kaslarında da (pektoral kaslar) anomalilik bulunur.

Aslına bakarsanız amastinin tam anlamı sadece meme ucunun değil, meme üzerinde bulunan koyu ve pütürlü alanın da (areola) olmaması. Yani bu hastalığa sahip olan insanlar, bugüne kadar alışkın olduğumuz meme ve uç yapısının aksi bir meme yapısına sahiptiler.

Durum çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için daha zor

Amasti, doğuştan gelen bir hastalıktır. Yani amasti ile sıkça karıştırılan amazi gibi daha sonradan gelişen bir rahatsızlık değildir. Bu rahatsızlığa sahip erkekler günlük hayatta pek fazla zorlukla karşılaşmaz. Ancak ne yazık ki kadınlar için durumun aynı olduğunu pek söyleyemeyiz.

Amasti rahatsızlığına sahip kadınların yaşayacakları en büyük sorunlardan birisi tahmin edebileceğiniz üzere çocuk emzirmek olacaktır. Çocuk sahibi olmak ve daha sonrasında da çocuğuna anne sütü vermeyi isteyenler kadınların böyle bir şey yapması ne yazık ki mümkün değil. Çünkü amasti yüzünden süt hatlarının oluşması engellenir ve dolayısıyla anne adayı süt üretemez.

Amasti, aynı zamanda Poland Sendromu olarak da nitelendiriliyor

Poland sendromu, Amasti ile birlikte kol, bacak, köprücük kemiği ve kaburgada (kostokondral) anomaliye sahip insanlar için konulan bir tanıdır. Yani eğer bir kişide amasti ile birlikte doğumla birlikte gelen tüm bu anomaliler varsa kişi, poland sendromlu olarak nitelendiriliyor.

Amastinin başlı başına bir tedavisi olmasa da poland sendromuna sahip hastalar, genellikle ergenlik dönemi geçtikten sonra tedavi altına alınıyor. Bu tedavi kapsamında anomali bulunan yerlere kas nakli, yağ enjeksiyonu ve hatta protez kullanımı gibi teknikler kullanılarak düzeltmeler uygulanır.