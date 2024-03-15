Son dönemlerin popüler memecoin'lerinden "DogWifHat", eşine az rastlanır bir işe imza attı. Geliştirme ekibi, Las Vegas'taki Sphere'i kiralamak için 650 bin dolarlık yardım fonu oluşturdu ve bu parayı günler içinde topladı.

Kripto para piyasaları, çok uzun zamandır "memecoin" furyasına girmiş durumda. Kuruluşu açısından aslında hiçbir amacı olmayan bu memecoin'ler, yatırımcılara çok büyük paralar kazandırdılar. Üstelik piyasadaki memecoin'ler, sıkı bir hayran kitlesine de sahipler. Şimdi sizlere, insanların memecoin'lere ne kadar bağlı olduğunu gösteren bir gelişmeden bahsedeceğiz.

Piyasadaki ünlü memecoin'lerden bir tanesi, "DogWifHat" (WIF). Dogecoin ve Shiba Inu gibi köpek meme'i olan bu kripto varlık, an itibarıyla 3,36 dolardan işlem görüyor ve toplamda da 3 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip. İşte bu kripto varlığın geliştiricileri, ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan "Sphere" isimli etkinlik salonunun ekranını kiralamaya karar verdi. Bunun için bir kitle fonlama programı oluşturan ekip, amacına ulaşmayı da başardı.

Birkaç günde 705 bin dolarlık fon toplandı!

Küre şeklinde bir dış ekrana sahip olan Sphere, tahmin edebileceğiniz üzere sadece dev şirketlerin reklam verebilecekleri bütçelere ihtiyaç duyuyor. İşte bunun farkında olan DogWifHat ekibi de bir hesaplama yaptı ve 650 bin dolara ihtiyacı olduğunu tespit etti. Bu parayı topluluklarından toplamaya karar veren ekip, muhtemelen kendilerinin bile beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar. Zira birkaç gün içerisinde toplanan para, yaklaşık 705 bin dolardı. Bu meblağ, bugün 22 milyon TL'ye denk geliyor.

DogWifHat ekibi, Sphere'i ne zaman kiralayacağını henüz açıklamadı. Ayrıca bu proje için toplamda kaç para harcanacağı da belli değil. Ancak şu bir gerçek ki bir memecoin hayranları, projelerinin arkasında durma noktasında en bilindik kripto varlıklardan daha iyi iş çıkarıyorlar. Bakalım tüm bunlar, en sonunda nasıl bir noktaya evrilecek...

DogWifHat için oluşturulan fon toplama sayfasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.