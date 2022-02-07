Memur-Sen 2022 Açlık-Yoksulluk Sınırını Açıkladı

Memur-Sen Konfederasyonu, Ocak 2022 dönemine dair yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Paylaşılan sayılar, Türk-İş tarafından geçtiğimiz hafta paylaşılan rapordaki sayıların önemli derecede altında kaldı.

Memur-Sen Konfederasyonu, her ay düzenli olarak yaptığı açlık-yoksulluk araştırmasının Ocak 2022 sonuçlarını bugün yayınladı. Memur-Sen’in yayınladığı sayılar, geçtiğimiz günlerde Türk-İş tarafından açıklanan sayıların oldukça altında kaldı. Yapılan araştırma, Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3.809,3 TL olduğunu ortaya koydu.

Yine dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırınınsa 10.939,1 TL olduğu tespit edildi. Raporda, ocak ayında aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama %7,51’lik artış yaşandığı açıklandı. Memur-Sen’e göre ocak ayının gıda zam şampiyonuysa %54,95 oranında artışla patlıcan oldu. Konfederasyon, fiyatı en çok artan madde fiyatlarını da açıkladı.

Bu ay en fazla artış aydınlanmada görüldü

Yayınlanan rapora göre son bir aylık dönemde ısınma madde fiyatları, ortalama %11,54’lük bir artış yaşadı. Barınma madde fiyatları %3,12’lik artış, aydınlanma madde fiyatı ise %69,67’lik bir artış gördü. Madde fiyatlarında en fazla artış yaşanan diğer kategoriler şu şekildeydi:

Giyim fiyatları - %6,72 Çorap - %26,03 Gömlek - %22,31 Spor ayakkabı - %19,47

Eğitim-kültür madde fiyatları - %6,02 Okul kitapları - %29,17 Televizyon - %22,48 Yazım ve çizim kâğıtları - %21,06

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatları - %6,11 Bebek bezi - %34,55 Saç bakım ürünleri - %25,36 Tuvalet ve güzellik sabunu - %23,22

Ulaşım madde fiyatları - %9,5 Şehirlerarası otobüs ücreti - %55,25 Otoban geçiş ücreti fiyatları – 54,21

Haberleşme madde fiyatları - %6,19 Telefon yedek parçaları - %53,67

Çevre ve su madde fiyatları - %8,87 Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta - %20,47 Fayans - %20,04

Sağlık madde fiyatları - %6,23 Diş dolgu ücreti - %23,83 MR ücreti - %15,12



Türk-İş’in verileri, açlık sınırının asgari ücretin üstünde olduğunu göstermişti

Geçtiğimiz hafta Türk-İş tarafından paylaşılan veriler, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 4.249 TL’ye, yoksulluk sınırınınsa 13.843 TL’ye yükseldiğini göstermişti. Ayrıca Türk-İş, bekar bir bireyin yaşam maliyetini de 5.587 TL olarak açıklamıştı.