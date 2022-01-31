Ocak 2022 Açlık ve Yoksulluk Sınırları Açıklandı

Türk-İş, Ocak 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlar, asgari ücretin açlık sınırından yalnızca 1 TL yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Yoksulluk sınırı istatistikleri de hiç iç açıcı değil.

Her ay düzenli olarak Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili araştırmalar yapan ve bu araştırmaları kamuoyu ile paylaşan Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Ocak 2022'ye ait verileri açıkladı. Açıklanan veriler, 2022 için belirlenen 4.250 TL'lik asgari ücret tutarının daha ilk aydan işlevsiz hale geldiğini ortaya koydu.

Ocak 2022'ye ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı, 4.249 TL'ye yükseldi. Aynı aile için yoksulluk sınırı ise 13 bin 843 TL olarak kayıtlara geçti. Yani 4 kişilik bir ailede yaşıyorsanız ve hanenize giren para asgari ücretse açlık sınırının yalnızca 1 TL üzerinde yaşam sürebiliyorsunuz demektir. Yoksul olabilmek içinse ailedeki en az 3 kişinin asgari ücretten biraz daha fazla para kazanması gerekiyor.

Bekar çalışanların yaşam maliyeti 5.587 TL oldu

TÜİK, ocak ayında çalışan bekar kişilerle ilgili de araştırmalarını tamamladı. Yapılan hesaplara göre bekar bir bireyin Ocak ayındaki yaşam maliyeti, 5.587 TL'ye ulaştı. Yani bekar bir bireyseniz, belirli bir yaşam standardını sürdürmek için en az 5.587 TL kazanmanız gerekiyor.

Türk-İş tarafından yapılan açıklamalarda, "Asgari ücret, yaklaşık altı hafta sonra (yılın ilk ayında) dört kişilik hanenin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlayan gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı ile aynı seviyeyi tekrar yakaladı." ifadelerine yer verilirken, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapmak zorunda olduğu asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 3,71 arttığı ifade edildi. Bu harcama kalemi, yıllık bazda yüzde 59,67 artış gösterdi.