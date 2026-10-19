Mercedes-AMG, yeni elektrikli süper-SUV modeli GT SUV'yi resmi olarak tanıttı.

Otomobil dünyasına yeni bir "süper-SUV" katılıyor. Mercedes-AMG, sadece AMG GT'nin yükseltilmiş bir versiyonu olmakla kalmayan, AMG.EA mimarisi üzerinden yükselen yeni GT SUV modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

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2027 yılında piyasaya sürüleceği kesinleşen elektrikli model, kullanıcılara üç farklı güç seviyesi sunacak. Hem tasarımı hem de performansıyla gerçekten etkileyici bir otomobil olarak geleceğini belirtmek gerek.

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Karşınızda Mercedes-AMG GTA SUV

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Ailenin giriş seviyesinde yer alan GT53, iki elektromotor ve iki ileri oranlı arka şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Toplamda 543 beygir güç üreten bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 4,1 saniyede tamamlıyor. Serinin tek çift motorlu seçeneği olan GT53'ün ardından daha yüksek performanslı türevler sıralanıyor.

Ailenin üst basamaklarında yer alan GT55 ve GT63 modellerinde ise biri önde, ikisi arkada olmak üzere toplam üç elektromotor görev yapıyor. Verimliliği artırmak amacıyla ön motor, ihtiyaç duyulmadığı anlarda sistem tarafından devre dışı bırakılabiliyor. . Üç motorun birden devreye girdiği senaryoda GT55 modeli 816 beygir güç ve 1.860 Nm tork üreterek 0-100 km/s ivmelenmesini yaklaşık 3 saniyede gerçekleştiriyor. Ailenin en güçlü üyesi olan GT63 ise 1.169 beygir güç ve 2.000 Nm tork gibi oldukça yüksek değerlere ulaşıyor. GT63'ün 0-100 km/s hızlanması 3 saniyenin altına inerken, hem GT55 hem de GT63 için azami hız elektronik olarak 270 km/s ile sınırlandırılmış.

Mercedes-AMG GT SUV, batarya kapasitesi ve şarj mimarisi tarafında da iddialı teknik veriler sergiliyor. Giriş versiyonu GT53'te 106 kWh kapasiteli bir batarya paketi kullanılırken; GT55 ve GT63 modellerinde 128 kWh büyüklüğünde daha geniş bir üniteye yer veriliyor. Araç genelinde kullanılan 800 voltluk elektrik altyapısı, yüksek hızlı şarj imkânı tanıyor. Bu altyapı sayesinde GT53 modeli 600 kW DC hızlı şarj desteği sunarken, daha üst versiyonlar olan GT55 ve GT63 modellerinde bu değer 710 kW seviyesine kadar çıkıyor. Verilen bilgilere göre güçlü versiyonlar, uygun DC hızlı şarj istasyonlarında sadece 10 dakikalık bir dolumla yaklaşık 450 kilometre WLTP menzili kazanabiliyor. Serinin en güçlü seçeneği olan GT63 modelinin toplam menzilinin ise tercih edilen konfigürasyona bağlı olarak 620 ile 700 kilometre civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Görsel açıdan değerlendirildiğinde model, önden bakıldığında dört kapılı sedan kardeşini andırıyor ve ızgaranın hemen üst kısmına konumlandırılan hava menfezi detayını koruyor. Tamponun sağ ve sol köşelerinde yeni hava girişleri yer alırken büyüyen gövdeye paralel olarak aydınlatma elemanları da daha uzun ve geniş grafiklerle şekillendirilmiş. AMG GT 4 Kapılı modelinde tartışma konusu olan arka bölüm tasarımı korunmuş olup, SUV gövde ölçüleriyle birlikte daha baskın bir görünüm kazanmış.

Sürüş deneyimini desteklemek adına araçta AMGForce Sport+ donanımı sunuluyor. Bu paket, yapay vites değiştirme hissi ile özel tasarlanmış motor seslerini bir araya getiriyor. Mercedes-AMG mühendisleri bu özel sesleri kaydetmek için 16 farklı mikrofon kullanarak 100'den fazla ölçüm gerçekleştirmiş. Üretilen sesler sürüş tarzına, ivmelenmeye ve vites geçiş hissine göre değişkenlik gösteriyor. İç mekânda 10,2 inç dijital gösterge paneli ve 14 inç bilgi-eğlence ekranına ek olarak yolcu tarafında opsiyonel 14 inçlik bir ekran daha sunuluyor. Karartılabilir panoramik cam tavanla desteklenen kokpitte, bagaj bölümünde 606 litre, ön kaputun altında ise 79 litrelik bir depolama alanı sağlanıyor. Aracın satış fiyatları ise piyasaya çıkış dönemine yakın bir tarihte resmiyet kazanacak.