Mercedes-Benz, Elektrikli Araçlarda Batarya Krizini Çözebilecek Yeni Fabrikasını Duyurdu

Mercedes, elektrikli otomobil bataryalarını yüzde 96 oranında geri dönüştürmeyi sağlayacak yeni tesisini hizmete aldı.

Mercedes-Benz, Avrupa'daki ilk batarya geri dönüşüm tesisini Almanya'da Kuppenheim şehrinde faaliyete aldı. Yıllık 2 bin 500 ton kapasiteye sahip olan tesis, elektrikli araçların bataryaları için kullanılan lityum, nikel ve kobalt gibi değerli hammaddeleri geri dönüştürebiliyor. Firmadan yapılan açıklamada, tesiste entegre mekanik-hidrometalurjik süreç ile bataryalar %96'dan fazla geri dönüşüm oranına sahip.

Geri dönüşüm süreci, akü modüllerin parçalanması, aktif malzemelerin işlenmesi ve farklı materyallerin ayrıştırılmasını kapsayan çok aşamalı bir işlemden oluşuyor. Siyah kütle olarak isimlendirilen akü hücresi elektrotları, kimyasal bir süreçle işleniyor ve böylece hammaddeler ayrı ayrı geri kazanılabiliyor.

Verimli şekilde batarya dönüşümü sağlıyor

Mercedes, kendi bünyesinde batarya geri dönüşüm döngüsünü tamamlayan ilk otomobil üreticisi olarak tarihe de geçti. Alman otomotiv devi, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan pirometalurji ile kıyaslandığında daha az enerji tüketmesine ek olarak daha az atık üretiyor.

Bu yeni tesis net karbon nötr olarak faaliyet gösteriyor. Mercedes, tesisin tesisin kapasitesini ileride arttırmayı planlıyor. Primobius ile birlikte geliştirilen tesis için on milyonlarca euroluk yatırım yapan firma, Almanya Federal Ekonomi ve İklim Eylem Bakanlığı desteği de almıştı. Tesisin geliştirilmesi için Mercedes, üç üniversite ile de bilimsel iş birliğine gitmişti.