Mercedes-Benz, Türkiye pazarına tamamen elektrikli G 580 modelini sundu ve lansmanını Kapadokya’da gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli G 580 modelini Türkiye pazarına sundu ve modelin Türkiye lansmanını Kapadokya’da gerçekleştirdi. Elektrikli arazi aracı, hem performans hem de çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

G 580, kendi ekseni etrafında dönebilme yeteneği sunan G-TURN ve iyileştirilmiş ses deneyimi sağlayan G-ROAR gibi özelliklere sahip. Araç, üç vitesli akıllı arazi fonksiyonu (Off-road Crawling) ile dik yamaçlar ve kayalık zeminlerde daha fazla kontrol ve manevra kabiliyeti sağlıyor. 587 beygir gücü ve 1.166 Nm tork değerine ulaşan G 580, 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı ise 180 km/s olarak belirlenmiş.

G 580, 85 cm su derinliğini aşma yeteneğiyle dikkat çekiyor

G 580, 85 cm derinliğindeki sulardan geçme yeteneği ve 35 derecelik tırmanma açısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca, 116 kWh kapasiteli bataryası sayesinde 450 km menzil sunuyor ve 200 kW şarj kapasitesi ile 32 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. Araç, "First Edition" paketi ile satışa sunulurken, başlangıç fiyatı 13.540.500 ₺ olarak belirlenmiş durumda.

Mercedes-Benz, bu modelin sürdürülebilirlik vizyonunu ve off-road mirasını bir araya getirdiğini vurgularken, elektrikli araçların gelişimini desteklemeye devam edeceğini ifade etti.