Otomobil markalarının artık yatırımlarını gayrimenkule çevirdiğini görmek mümkün. Mercedes-Benz de kendi lüks konut projesini yapan lüks otomobil markaları arasında yer alıyor. Bu içerikte, Mercedes’in Dubai’de inşa edeceği lüks gökdeleni inceleyelim.

Mercedes-Benz, artık sadece yollarda değil gökyüzüne yükselen bir gökdelen ile de sınırları zorlamaya kararlı gibi görünüyor.

Marka, Dubai'de inşa edilen ve dikkatleri üzerine çeken 1 milyar dolarlık yeni projesi “Mercedes-Benz Places” ile gayrimenkul dünyasına hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Mercedes-Benz Places adını taşıyan 65 katlı gökdelen, tamamlandığında 341 metre yüksekliğinde olacak

Mercedes-Benz’in, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir firma olan Binghatti ile iş birliği yaparak bu çarpıcı projeyi hayata geçirdiği biliniyor.

2024 yılı itibarıyla duyurulan bu projenin tamamlanma tarihi olarak 2026'nın son çeyreği hedefleniyor.

Yani, Mercedes tıpkı rakipleri Porsche ve Aston Martin gibi gayrimenkul sektöründe varlığını göstermeyi hedefliyor.

Eğer, “Araba markaları niye bu işe girmiş ya?” diye düşündüyseniz bu soruya yanıt verdiğimiz aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Gökdelende, fiyatları 2,7 milyon dolardan başlayıp 10 milyon dolara kadar çıkan 150 lüks dairenin yer alacağı ifade ediliyor

Mercedes-Benz'in bu projede sunacağı en büyük avantajlardan birininse Burj Khalifa’ya kesintisiz manzara imkânı sunan cam cepheli daireler olduğu vurgulanıyor.

Bu lüks konutların, yalnızca eşsiz bir yaşam alanı değil, aynı zamanda yatırım değeri yüksek mülkler olarak da öne çıktığını belirtmek gerek

Mercedes-Benz Places, sadece görkemli bir yapı olmakla kalmayıp, son teknoloji mühendislik çözümleriyle ve mimarisiyle de dikkat çekiyor.

Binanın eliptik dış yapısının markanın modern otomobillerinden ilham alınarak tasarlandığı ve aerodinamik bir görünüm kazandırılmasının amaçlandığı belirtiliyor

Bu tasarımın, sadece estetik açıdan çarpıcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda binanın rüzgâr direncini azaltarak enerji verimliliği de sağladığı söyleniyor.

Ayrıca, bina akıllı ev sistemleri ile donatılarak sakinlerine en son teknolojiyi deneyimleme fırsatı da veriyor.

Özetle, Mercedes-Benz’in bu eşsiz projesi sadece bir bina değil, geleceğin yaşam tarzını yeniden tanımlayan bir simge olacak gibi görünüyor.

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