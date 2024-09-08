Porsche Tarafından İnşa Edilen ve Aracınızı Evin İçine Park Etmeyi Mümkün Kılan İlginç Gökdelenin Kendine Hayran Bırakan Özellikleri

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Hayal edin! Miami’nin parlayan güneşi altında yükselen bir gökdelende yer alan deniz manzaralı dairenize arabanızla çıkabiliyorsunuz. Porsche Design Tower tüm bunları gerçeğe dönüştürebiliyor. Haydi gelin bu eşsiz gökdelenin detaylarını anlatalım.

Miami’de yer alan Porsche Design Tower yalnızca bir rezidans değil, lüks yaşamın en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş hâli olarak öne çıkıyor.

2013 yılında duyurulan ve 2017 yılında tamamlanan bu eşsiz proje, tamamlandığında adeta dünyanın dört bir yanındaki otomobil ve lüks konut tutkunlarının rüyası hâline geldi.

Porsche Design Tower tam 198 metre yüksekliğinde!

porsche design tower

Denizin kıyısında yükselen bu gökdelen 132 ultra lüks daireye ev sahipliği yapıyor ve 25.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Projenin 2013 yılında duyurulmasının ardından 22 milyarderin Porsche Design Tower’dan bir daire satın aldığı biliniyor.

Bu ultra lüks gökdelende ileri düzey teknoloji ve mühendislik çözümleri kullanıldığı belirtiliyor.

Binada kullanılan teknolojiler sayesinde, yüksek güvenlikli ve enerji verimliliği odaklı bir yaşam alanı sunulduğu söyleniyor.

Akıllı bina sistemleriyle her dairenin aydınlatması, iklimlendirmesi ve güvenlik sistemlerinin merkezi olarak kontrol edilebildiği de ekleniyor.

Ek olarak, dış cephede ise özel cam sistemlerinin kullanıldığı, bu sayede de dairelerin her birine doğal ışığın en verimli şekilde ulaşmasının sağlandığı belirtiliyor.

En iyisini sona sakladık! Porsche Design Tower’ın en dikkat çekici özelliği içerisinde bulunan araç asansörü.

porsche design tower araba asansörü

Porsche Design Tower’ı diğer gökdelenlerden ayıran en temel özellik, rezidansta yaşayanların arabalarını kendi dairelerine kadar çıkarabilmelerine olanak tanıyan, “The Deservator” olarak da bilinen özel asansör sistemi.

Bu asansör sayesinde sahip olduğunuz aracı direkt dairenizin içine park edebiliyorsunuz!

Söz konusu asansör sayesinde, ister 56. katta olun, ister 1. katta, aracınızdan inmeden doğrudan evinize ulaşabiliyorsunuz.

Bu benzersiz teknoloji, özellikle otomobil tutkunları için hayatı kolaylaştıran bir yenilik olmanın ötesine geçerek, gözleri gibi baktıkları arabaların hep yanı başlarında olmasını da sağlıyor.

Özetle, bu teknoloji harikası yapı estetik tasarımı ve mühendislik çözümleriyle sadece bir gökdelen olmanın ötesine geçerek misafirlerine bir yaşam tarzı da sunuyor.

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