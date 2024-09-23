Son yıllarda lüks otomobil markalarının sadece yollarda değil, gökdelenlerin zirvelerinde de adını duyurduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Peki Porsche, Mercedes ve benzeri ikonik markalar neden gökdelen inşa etmeye başladı? Bu içerikte anlatıyoruz.

Porsche tarafından inşa edilmiş bir yapının çatısı altında yaşamak ister miydiniz? Ya da sizleri Bentley logosunun karışladığı lüks bir rezidansa adım atmayı?

Bentley, Mercedes, Porsche ve Aston Martin gibi ikonik araba markaları, dünyanın dört bir yanında prestijli gökdelenler inşa etmeye başlayarak âdeta yeni bir moda yarattı.

Peki söz konusu lüks araba markaları neden inşaat sektörüne adım atıyor ve lüks rezidanslar inşa ediyor dersiniz?

Lüks markaların hepsinde olduğu gibi konu yalnızca lüks ve kaliteli bir ürün üretmek değil, tüketicilere bir yaşam tarzı sunmak.

Lüks otomobil markaları için de aynısı geçerli. Bu markalar, üstün performanslı ve etkileyici tasarımlara sahip otomobilleriyle bir yaşam tarzını da simgeliyor.

Yani bu markalar, attıkları her adımda müşterilerine, sadece bir otomobil markası olmanın ötesine geçerek bir yaşam tarzı sunmanın peşinde de diyebiliriz.

Porsche gibi markalar, sadık müşterilerinin yalnızca araçlarını değil, aynı zamanda markanın temsil ettiği yaşam tarzını da benimsemelerini istiyor.

Porsche’nin inşa ettiği dikkat çekici gökdelenden aşağıdaki içeriğimizde bahsetmiştik.

Örneğin Porsche CEO'su Stefan Buescher’in söylediklerine bir göz atalım; "Porsche hayranları sadece bir Porsche kullanmamalı, aynı zamanda Porsche'de yaşayabilmelidir."

Yani, markalar bu gökdelenleri sadece birer bina olarak değil, aynı zamanda markalarının bir uzantısı olarak görüyor.

Altında yatan temel sebepse otomobil markalarının müşterileriyle uzun vadeli ilişkiler kurmak istemesi.

Otomobil markalarının inşa ettiği gösterişli yapılarda yaşamanın, müşterilerin markaya olan bağlılığını arttıracağı düşünülüyor.

Miami'deki Porsche Design Tower veya Aston Martin Residences gibi lüks konut projeleri, müşterilerine lüks yaşam alanları sunarak müşterilerini markaya daha da yakınlaştırmayı amaçlıyor.

Modern lüks tüketiminin artık sadece ürünün kalitesiyle değil, onun sunduğu deneyimle de belirlendiğini düşünürsek, otomobil markalarının müşterilerine kendilerini favori otomobil markalarının birer elçisi gibi hissettirecek deneyimler sunmayı amaçladığını da söyleyebiliriz.

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