Lüks otomobile sahip olmanın ne kadar etkileyici bir deneyim olduğunu hayal edin, şimdi bir de hayalinizdeki lüks aracı sıradan bir otomat makinesinden satın aldığınızı düşünün! Kulağa imkânsız gibi gelse de bu Singapur’da mümkün. Detayları içeriğimizde anlatalım.

Singapur'daki Autobahn Motors, lüksün boyutlarını yeniden tanımlayan ve herkesin dikkatini çeken bir inovasyonla tüm dünyadan araba tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Lüksü farklı bir boyuta taşıyan şirket, birçoğumuzun yıllarca hayalini kurduğu lüks arabaları, âdeta basit bir şekerleme alırcasına satın almayı mümkün kılıyor.

Bu lüks araba otomatı tam 15 katlı ve toplamda 60 araç kapasitesine sahip!

Tam 15 kat yüksekliğinde olan ve camdan yapılmış devasa bir yapının içinde Ferrari'den Bentley'e kadar birçok çeşit lüks araç yer alıyor.

Bu sıra dışı otomobil otomatı, seçtiğiniz aracı bir asansör yardımıyla kısa sürede önünüze getiriyor.

Yani, bu otomat lüksü yalnızca araç ile sınırlı bırakmayarak alışveriş deneyiminin kendisini de ayrı bir lükse dönüştürüyor.

Singapur merkezli ikinci el araç satıcısı Autobahn Motors’a ait bu otomatın aslında şirketin araç depolama konusunda yaşadığı sorundan dolayı doğduğu söyleniyor.

Autobahn Motors'un genel müdürü Gary Hong’un bir röportajda "Birçok aracı depolama ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyordu. Aynı zamanda yaratıcı ve yenilikçi olmak istedik." ifadelerini kurduğu belirtiliyor.

Bu sebeple araçları dikey olarak depolayabilmeyi mümkün kılan bu sistemde müşterilerin istedikleri aracı tablet ile seçmelerinin ardından, istenilen aracın yaklaşık iki dakika içinde müşterinin önüne geldiği ifade ediliyor.

Camlı yapısıyla şeffaf bir görüntüsü olan bu modern modern yapı, âdeta devasa bir otomat gibi çalışıyor ve teknolojiyi ve estetiği bir araya getirerek, alışveriş sürecini bir başka boyuta taşıyor.

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