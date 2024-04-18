Mercedes-Benz, sevilen elektrikli SUV'u EQA'nın yenilenmiş versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Gelin aracın fiyatına ve özelliklerine birlikte bakalım.

Mercedes-Benz, elektrikli otomobil tarafında sevilen modellerinin yenilerini sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de kompakt SUV sınıfındaki EQA modelinin yenilenmiş versiyonunu Türkiye’de satışa çıkardı.

Önemli yeniliklerle gelen yeni EQA modeli, 250+ ve 350 4Matic olmak üzere iki farklı versiyonlarıyla ülkemizdeki kullanıcılara sunuldu.

Yeni Mercedes-Benz EQA neler sunuyor?

Tasarım dilini koruyan yeni EQA modeli, yine kendine has güçlü bir görünümle geliyor. Birçok yeni modelde olduğu gibi ön tarafın ikonik Mercedes-Benz yıldızı ile donatıldığını görüyoruz. Aracın biraz Coupe izlenimi verdiğini söylemek mümkün.

Yeni EQA, tamamen elektrikli bir araç. İlk versiyonun motoru, 385 Nm tork sunarken 190 beygirlik (140 kW) güç üretiyor. Maksimum hızı 160 km/sa olan araç, 8,6 saniyede 0’dan 100 km'ye ulaşabiliyor. 511 kilometreye kadar menzil sunduğunu ve 32 dakikada %10’dan %80’e şarja çıktığını ekleyelim. Daha pahalı versiyonu ise 292 beygir gücü ve 423 kilometre menzil sunuyor.

İç tarafta da yine konforlu bir tasarım kullanıcıları karşılayacak. Standart 10,25 inçlik dokunmatik ekranın yanı sıra yeni direksiyon simidi, 64 renkli ambiyans aydınlatması, ön camda sanal gösterge paneli öne çıkan özelliklerden. Bunlara ek olarak aktif park yardımcısı, 360 kamera, adaptif uzun far yardımcısı, aktif direksiyon yardımcısı gibi sürüş sistemleri de mevcut.

Yeni Mercedes-Benz EQA Türkiye fiyatı