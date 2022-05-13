Otomobil üreticileri, araçlardaki sorunlar sebebiyle zaman zaman araçlarını geri çağırabiliyor. Elektrikli otomobil üretici Tesla sık sık bu geri çağırmalarla g,ndeme geliyor. Şimdiyse Mercedes-Benz, araçlarındaki bir sıkıntı sebebiyle yüz binlerce aracını geri çağırdığını bildiriyor.

Bazen otomobillerde üretim kaynaklı beklenmedik sorunlar meydana gelebiliyor. Bu durumlarda ise üreticilerin araçlarını geri çağırmaları gerekebiliyor.

Şimdi de dünyanın en sevilen araba üreticilerinden birisi olan Mercedes-Benz, yeni bir açıklama ile bazı modellerinin fren güçlendiricilerinde birtakım sorunlar olabileceğini bildirerek yaklaşık 300 bin aracını geri çağırıyor. Sorunun 2006 ila 2012 yılları arasında üretilen ML, GL ve R-Sınıfı araçları kapsadığını belirten Mercedes-Benz, fren bileşenin belli bir süre suya maruz kalması sebebiyle hasar görmüş olabileceğini kaydediyor.

Mercedes-Benz, henüz söz konusu sorun kaynaklı herhangi bir kazanın yaşanmadığını bildiriyor

Fren güçlendiricisinde meydana gelen vakum kaçağı sebebiyle bahsi geçen araçların frenlerinin normalden çok daha fazla kuvvet gerektirebileceği ve böylece durma mesafesinin artacağı ifade ediliyor. Sorundan kaynaklı oluşabilecek en kötü senaryoda ise hidroforda hasar oluşabileceği belirtiliyor ki bu da, aracınızın frenlerinin tamamen devre dışı kalacağı anlamına geliyor.

Henüz söz konusu sorun kaynaklı herhangi bir kazanın ya da yaralanmanın meydana gelmediği ifade edilirken, Mercedes-Benz, kullanıcılara sorundan etkilenme ihtimali olan araçları kullanmamalarını tavsiye ediyor. Lastik fren servosunun çıkarılması, fren muhafazasının kontrol edilmesi ve gerekirse parçaların değiştirilmesi için araç sahiplerine ücretsiz çekici hizmeti sunan otomobil devi, gerekli onarımın hemen yapılmaması halinde ise müşterilere alternatif ulaşım sağlanacağını belirtiyor.

Peki siz aracınızın bu sorundan etkilenip etkilenmediğini nasıl bulabilirsiniz? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit: Aracınızın geri çağrılma kapsamında olup olmadığını öğrenmek için yapmanız gereken tek şey, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Derneği’nin web sitesine giderek 17 haneli araç kimlik numaranızı (VIN) girmek. Bunu yapmanız halinde SUV’niz bu geri çağırmanın -veya başka herhangi bir geri çağırmanın- parçası olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.