Tesla, Model 3'ün sisteminde meydana gelen bir sorun sebebiyle ABD ve Çin'de on binlerce otomobilini geri çağırıyor. Bu seferki geri çağırmanın sebebinin ise 'Track Mode' olduğu bildiriliyor.

Elektrikli otomobil dendiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın şirketi Tesla geliyor. Ancak Tesla araçlar, sistemlerinde meydana gelen sorunlar ve doğru düzgün işlemeyen fonksiyonlar sebebiyle geri çağrılmaları ile sık sık gündem oluyor.

Şimdiyse Tesla’nın, bir kez daha araçlarını geri çağırmak zorunda kaldığı bildiriliyor. Yeni gelen raporlara göre ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli araç üreticisi devini, ABD’deki on binlerce yüksek performanslı Model 3 aracını geri çağırmaya zorluyor. Geri çağrılmanın sebebinin ise Tesla araçlardaki ‘Track Mode’ isimli bir özellik olduğu belirtiliyor.

On binlerce Model 3 geri çağrılıyor

Buna göre 48.184 adet Model 3, araç Track Mode’dayken hız birimlerinin doğru gösterilmemesi nedeniyle geri çağrılıyor. Sadece Performans Model 3 araçlarda bulunan Track Mode özelliği, yol tutuşunu artırmak için stabilite kontrolü, çekiş kontrolü, rejeneratif frenleme ve soğutma sistemlerini değiştirme gibi özellikleri kapsıyor. Track Mode ile motorlar ve rejeneratif veya geleneksel fren sistemleri daha akıllıca kullanılıyor ve bu da aracın viraj alma yeteneğini daha iyi bir hale getiriyor.

Görünüşe göre söz konusu geri çağırma, 2018 ile 2022 arasında üretilen Model 3 araçları kapsıyor. Tesla tarafından olaya dair yapılan açıklamada, aralık ayında yayınlanan bir ürün yazılımı güncellemesinin, yanlışlıkla hız birimini kullanıcı arayüzünden kaldırılmasına sebep olduğu belirtiliyor. NHTSA ise araçların federal motor güvenlik standartlarını karşılamadığını ve sürücülerin ne kadar hızlı gittiklerini bilmemeleri durumunda kaza riskinin artabileceğini kaydediyor.

Öte yandan şirketin, bu sorunu uzaktan yazılım güncellemesiyle çözeceği ifade ediliyor.

Çin'de de binlerce Model 3 geri çağırılıyor

Bununla birlikte Tesla’nın, aynı sorun yüzünden Çin’de de 14.684 adet yüksek performanslı Model 3 versiyonunu geri çağırdığı bildiriliyor. Bu geri çağırma, 1.850 ithal otomobil ile 12.834 yerli üretim otomobili içeriyor. Ancak ilginç bir şekilde şirketin, araçlardaki bazı diğer özellikleri de değiştirmek zorunda kaldığı aktarılıyor. Buna göre NHTSA’nın ‘uygunsuz’ olduğu konusunda endişeli olduğu Boombox özelliği devre dışı bırakıldığı kaydediliyor.

NHTSA tarafından belirtildiği üzere Tesla tarafından bu yıl yaklaşık 2,1 milyon aracı kapsayan toplam 10 geri çağırma yapılmış bulunuyor. Henüz nisan ayında olduğumuzu düşündüğümüzde bunun, 2022’nin sonuna kadar daha pek çok geri çağırma olabileceğinin sinyallerini verdiği söylenebilir.