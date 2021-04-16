Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni otomobili "EQS"i tanıttı. Özellikle de iç tasarım ve menzil açısından göz dolduran araç, iki farklı versiyon olarak satışa sunulacak. Fiyat ve çıkış tarihi bilinmeyen Mercedes-Benz EQS, lüks ve elektrik motorunu birlikte arayan tüketicilere hitap edecek türden.

Almanya merkezli otomobil devi Mercedes-Benz, düzenlediği bir etkinlikte "EQS" isimli yeni otomobilini duyurdu. Elektrik motorlu bir araç olarak karşımıza çıkan EQS; motor gücü, menzili, Mercedes-Benz oluşu ve tasarımıyla da çok dikkat çekecek gibi görünüyor.

Aracın dış tasarımı, bugüne kadar alışmış olduğumuz Mercedes-Benz ön yüzlerinden biraz daha farklı. Elektrikli olması nedeniyle herhangi bir ızgarası olmayan araç, buraya devasa boyutlu bir logo yerleştiriyor. 21 inç olarak satın alınabilen devasa büyüklükte lastiklere sahip Mercedes-Benz EQS, sahip olduğu 0.20'lik hava sürtünme katsayısı ile de bir elektrik motorlu aracın en önemli detaylarından bir tanesinin hakkını sonuna kadar veriyor.

Karşınızda Mercedes-Benz EQS

Geçişli renklere sahip olarak satın alınabilen Mercedes-Benz EQS'nin iç tasarımı da en az dışı kadar etkileyici. Neredeyse tümüyle dijital bir yapıya sahip olan konsol, aracın tüm ön yüzünü kaplayan bir ekranla geliyor. Bu ekran, aracın gösterge panelleri ile multimedya ekranını bir bütün haline getiriyor. Öte yandan, bu konsolun Mercedes-Benz EQS'ye özel olduğunu da açıkça ifade etmek gerekiyor.

Aracın tasarımındaki detayları aktarmaya devam ederken, ön koltukların arkasına yerleştirilmiş olan ekranlara da değinmek gerekiyor. 11,6 inç büyüklüğünde olan bu ekranlar, yolcuların eğlenceli bir yolculuk yaşamasını sağlıyor. Tüm bu multimedya deneyimini 15 adet hoparlörü ve 2 adet subwooferı olan Burmester marka ses sistemiyle birleştiren Mercedes-Benz mühendisleri, müşterilerine benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyorlar.

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Mercedes-Benz EQS, elektrik motorlu bir yapıya sahip. Bu motor için çok detaylı çalışmalar sürdürdüklerine inandığımız mühendisler, beklentileri aşan derecede menzil imkanı sunmayı başarmış durumda. Buna göre, 200 kW hızlı şarj desteğine sahip batarya modülleri, yalnızca 30 dakika gibi kısa bir süre içerisinde yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olurken, tam şarj olmuş bir Mercedes-Benz EQS 770 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu menzilin, son dönemlerdeki en iyi değerlerden bir tanesi olduğunu söylemek gerekiyor.

Mercedes-Benz'in yeni elektrik motorlu canavarı, iki farklı versiyon olarak satılacak. Bunlardan bir tanesi, "450+" olarak isimlendirilecek ve arkadan itişli, 333 beygir güç üreten bir motorla gelecek. 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 6,2 saniyede ulaşabilecek aracın maksimum hızı ise 210 km/sa ile sınırlandırılmış durumda. "EQS 580 4MATIC" olarak isimlendirilen ikinci versiyon ise 4 tekerden çekiş sunacak ve 524 beygir gücündeki bir canavardan güç alacak. Bu versiyon, yalnızca 4,3 saniyede 100 km/sa hıza ulaşabiliyor olsa da maksimum hız, 450+ versiyonunda olduğu gibi 210 km/sa ile sınırlı olacak.

Mercedes-Benz EQS'in çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili şu an için netleşmiş bir açıklama bulunmuyor.