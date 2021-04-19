Mercedes-Benz, düzenlediği bir etkinlikte elektrik motorlu yeni SUV modeli "EQB"yi duyurdu. Önce Çin, ardından Avrupa ve ABD pazarına girecek araç, üçüncü sıra koltuk imkanı ve geniş yaşam alanı ile bazı tüketicileri kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde "EQS" olarak isimlendirdiği tamamen elektrik motorlu sedanı ile otomobil tutkunlarının karşısına çıkan Mercedes-Benz, bugün de "EQB" olarak isimlendirdiği yeni SUV modelini tüketicilerin beğenisine sundu. Önce Çin pazarında, ardından da Avrupa ve ABD'ye ulaşacak araç, Mercedes-Benz'in geleneksel yapısı ile yeni teknolojilerin nasıl entegre olduğunu gözler önüne seriyor.

Mercedes-Benz'in elektrik motorlu SUV modeli, Çin pazarında 288 beygir güç sunan iki motorlu tek bir seçenek ile piyasaya sürülecek. Tüketiciler, bu varyantta yalnızca dört çekiş imkanıyla karşılaşacaklar. Avrupa pazarındaki Mercedes-Benz hayranları ise EQB'ye "EQB350" ve "EQB250" denen iki varyant arasında tercihte bulunacaklar. Bu bağlamda EQB350 268 beygir gücünde 4Matic motor ile gelecekken, EQB250 ise önden çekişli olup, 221 beygir güç üretecek.

Karşınızda Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz'in elektrik motorlu SUV modeli, ön kısımdan baktığınızda elektrik motorlu olduğunuzu anlamanızı sağlayacak kapalı bir ızgarayla geliyor. Fazlasıyla şık olarak tasarlanmış far tasarımıyla da bu kapalı ızgarayı tamamlayan mühendisler, ön kısımda nispeten agresif bir hava yaratmayı başarmışlar. Ancak arka kısma baktığımızda, aracın tasarımının bambaşka bir yere evrildiğini görmek, biraz can sıkıcı oluyor.

Aracın arka kısmında, bagaj bölümünü tamamen kaplayan ince bir şerit far kısmı bizleri karşılıyor. Ancak bu incelik, aracın arka kısmını pek de çekici bir hale getirememiş gibi görünüyor.

EQB'nin içine baktığımızda hem geniş hem de lüks bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Kesikli bir direksiyon tasarımı tercih etmiş olan mühendisler, diğer modellerde de yer alan işlevsellik tuşlarını bu modele de eklemişler. Ayrıca sürücünün önünden başlayıp aracın ortasına kadar uzanan ekran, multimedya ile gösterge panellerini bir araya getirmiş durumda. Ekranın bittiği yerde karşımıza çıkan bölümde ise dinamik aydınlatmalar dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca bu araçta çok şık bir kontrol pedi ile vites topuzu da bulunuyor.

Mercedes-Benz'in elektrik motorlu SUV modelinde dikkat çeken başka bir detay ise üçüncü sıra koltuk imkanı. Mercedes-Benz mühendisleri, bu koltuk sırasının isteğe bağlı tercih edildiğini ancak üçüncü sıra koltukların hem yükseklik açısından dezavantajlı olduğunu hem de bagaj hacmini küçülttüğünü ifade ediyor.

Mercedes-Benz, 2022 yılına geldiğimizde ABD pazarı için 2023 model olarak satışa sunulacak. Şirket, bugün yaptığı açıklamalarda yeni SUV modelinin fiyatını açıklamadı ancak Car and Driver editörleri, bu aracın giriş seviye fiyatının 40 bin dolardan başlayabileceğini ifade ediyorlar. Bakalım Mercedes-Benz, artık resmen içerisinde olduğu elektrik motorlu otomobil sektöründe kuralları nasıl belirleyecek.