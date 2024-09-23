Alman otomotiv devi Mercedes, Almanya otobanlarında saatte 95 kilometre hıza kadar otonom sürüş sunacak.

Mercedes-Benz, DRIVE PILOT adlı koşula bağlı otonom sürüş özelliğini Almanya'da SAE Level 3 seviyesine çıkarmak için kolları sıvadı. Bu gelişme ile birlikte DRIVE PILOT sistemine sahip Mercedes otomobiller ülkedeki otobanlarda saatte 95 kilometre hıza kadar otonom olarak sürüş gerçekleştirebilecek.

Almanya'nın Federal Motorlu Taşıtlar İdaresi'nden onay beklediğini belirten Mercedes, bu onayın 2024 sonu ya da 2025 başında gelebileceğini ifade etti. Onayın ardından, hâlihazırda DRIVE PILOT özelliğine sahip olan araçların otonom sürüş sistemleri ücretsiz olarak güncellenecek ve yeni özellik bu araçların sahiplerine de açılmış olacak.

Saatte 95 kilometre hıza kadar kullanılabilecek

Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Üyesi, Teknoloji Şefi Markus Schafer, "Mercedes-Benz, DRIVE PILOT'ın geliştirilmiş versiyonu ile birlikte bir kez daha otonom sürüş konusundaki öncü rolünün altını çiziyor. Yakında, Alman otobanlarında belirli koşullarda akan trafikte, saatte 95 kilometre hıza kadar koşullu otonom sürüşü etkinleştirmek mümkün olacak. Böylece müşterilerimiz zamanlarını daha verimli kullanabilecekler. Mercedes-Benz bir kez daha sektörün standartlarını belirliyor ve otonom sürüşe giden yolu istikrarlı bir şekilde açıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemde araçlar sensörler, kameralar, radarlar ve diğer sistemleri kullanarak kendi kendilerine yol alabilecekler. Bu düzenlemenin sürücüler için faydalı olacağını belirten Mercedes, ileride daha yüksek hızlarda da otonom sürüş sağlayabilmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtiyor.