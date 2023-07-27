Merkez Bankası Başkanı, Ekonominin Ne Zaman “Düzeleceğini” Açıkladı

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, güncel enflasyon tahmini verilerini paylaştı. Erkan, ekonominin ne zaman düzeleceğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bir süredir ekonomik 'sıkıntılar' olduğu aşikâr. Yetkililer yaşananlara "kriz" demiyor olsalar da enflasyon rakamları, kur dalgalanmaları ve diğer parametreler, durumu özetliyor. Konunun önemli muhataplarından bir tanesi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ise daha da kötü günlerin önümüzde olduğunu gözler önüne seren dikkat çekici açıklamalarda bulundu Gelin hep birlikte o açıklamalara yakından bakalım.

TCMB'nin geçmişte yaptığı açıklamalarda, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 22,3 olacağı tahmin ediliyordu. Hafize Gaye Erkan, bu oranı çok sert bir şekilde revize etti. Yaptığı açıklamada yıl sonu için revize edilmiş enflasyon oranının yüzde 58'e çıkarıldığını söyleyen Erkan, ekonominin ne zaman düzeleceğini de açıkladı.

Enflasyonda zirveyi görmedik...

tcmb enflasyon tahmini

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından yapılan açıklamaya göre kademeli olarak yükselişini sürdürecek enflasyon, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 60 seviyesi ile zirveyi görecek. Erkan'a göre yeni para politikaları ile sıkılaştırma önlemleri de bu dönem itibarıyla etki göstermeye başlayacak. 
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Peki ekonomi ne zaman düzelecek?

Gelelim hepimizin merak ettiği o sorunun cevabına. Ekonomi ne zaman düzelecek? Hafize Gaye Erkan, bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır.
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Kaynak : https://www.bloomberght.com/yeni-donemin-ilk-enflasyon-raporu-2335452
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