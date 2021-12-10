Merkez Bankası, Dövizdeki Yükselişe Üçüncü Kez Müdahale Etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların TL karşısında 13,95 seviyesine yükselmesinin ardından bir açıklama paylaşarak dövizdeki yükselişe müdahale ettiğini açıkladı. Bu, TCMB'nin son bir aydaki üçüncü müdahalesi oldu.

Haftalardır süren döviz kurundaki öngörülemeyen artış, doların TL karşısında 14 TL’ye dayanmasına neden olmuştu. Döviz kurunun artışıyla birlikte Türkiye’nin alım gücü büyük oranda düşerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda 2014 yılından bu yana ilk kez dövize doğrudan müdahale gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından Merkez Bankası, bundan tam bir hafta önce yeni bir açıklama paylaşarak dövizdeki yükselişe yeniden müdahale ettiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz dakikalardaysa dolar, TL karşısında 13,90 seviyesine yükselmişken Merkez Bankası, yeni bir açıklama paylaşarak dövize doğrudan üçüncü müdahalesini yaptığını duyurdu. Merkez Bankası’nın açıklaması: Müdahale kısa süreli düşüş yaşattı: TCMB'nin müdahalesi öncesinde 13,93 TL'yi gören dolar, müdahalenin ardından 13,74'e kadar çekildi. Fakat dolar, şu dakikalarda 13,86'nın üzerinde seyrediyor.

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