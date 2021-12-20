Düzce’de oto galericilik yapan Murat Açıkgöz, araç satın almak isteyenlere hemen almaları, satmak isteyenlereyse henüz satmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Açıkgöz, fiyatlarda yükselişin devam ettiğini ifade etti.

Ülkemizde durmadan rekorlar kırarak artmaya devam eden döviz kuru, özellikle otomobil sektöründe anlık olarak fiyatların ne denli değişebileceğini gösteriyor. Otomotiv fiyatları son 3 ay içinde %50 ve üzerinde artış yaşamışken bu artış, ikinci el piyasasında da bir belirsizliğe neden oluyor. Fakat şu anda aracını satmak isteyenleri düşündürecek, almak isteyenleriyse üzecek yeni bir açıklama, durumun daha da ciddileşeceğini gösteriyor.

Düzce’de oto galericilik yapan Murat Açıkgöz, otomobil satın almak isteyenlere yönelik hiç beklememeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Açıkgöz, “İnsanların bu piyasada çok beklememesi gerekiyor. Vatandaşlara buldukları aracı hemen almalarını tavsiye ediyoruz. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre yüksek gibi gözükse de önümüzdeki haftalara göre gayet ucuz durumda. Çünkü araç fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Araç satacaklara da ‘henüz satmayın’ uyarısı

Öte yandan Açıkgöz, aracını satmayı düşünen otomobil sahiplerineyse şu uyarıyı yaptı:

“Vatandaşların binmek için aldıkları aracı kesinlikle kullanmaya devam etmeleri gerekiyor. Fiyatlar yükselince 'Bizim aracımızın fiyatı arttı. 50 bin, 100 bin lira para kazanırız' diyerek araçlarını satmasınlar. Çünkü yükseliş devam ediyor. Sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden istikrarlı olmaları bu süreçte çok önemli.”

Murat Açıkgöz, güncel fiyat artışının şu anda al-sat yapanlar için herhangi bir çalışma olmaması nedeniyle de yaşandığını aktardı. Açıkgöz’ün açıklamasının özeti, ‘aracın varsa satma’ ve ‘almak istiyorsan şimdi al’ şeklindeydi. Gerçekten de yalnızca otomotiv değil, tüm sektörlerde bugünün dünden pahalı, yarından ucuz olduğunu son günlerde görüyoruz…