Merkez Bankası’ndan TL Uzlaşmalı Döviz Satışı Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamalarıyla bağlantılı bir duyuru yaptı. Duyuruya göre ihracat ve ithalatçılara yönelik TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, döviz kurlarındaki hareketlilikten etkilenen ithalatçı ve ihracatçıları ilgilendiren bir adım attı. Merkez Bankası, bu alanlarda faaliyet gösterenlere uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapılacağını duyurdu.

İhale yoluyla ihracat ve ithalatçılara yönelik TL uzlaşmalı vadeli döviz satışının duyurusunu yapan TCMB, satış ihalelerinin ne zaman verileceğine dair takvimin ileri tarihlerde yayınlanacağını bildirdi.

Amaç kur riskini yönetebilmek:

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sahiplerine kur farkının ödeneceğini duyurmuştu. Bugün TCMB’den gelen açıklamada ise konuyla bağlantılı şu ifadeler kullanıldı:

İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir. 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir. Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletebilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.