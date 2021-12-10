TCMB, Yıl Sonu Dolar Beklentisini 13,77'ye Çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021 yılının son yıl sonu dolar ve enflasyon tahminlerini açıkladı. Tahminler, bir önceki aya göre önemli ölçüde artış gösterdi. 2022 yılı büyüme beklentisinde de düşüşe gidildi.

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybıyla birlikte enflasyon da özellikle son iki ay içinde ciddi oranda arttı ve vatandaşın alım gücü büyük oranda düştü. Tüm sektörlerde artan üretim ve ithalat maliyeti, her ürüne %50’yi aşkın zamlar gelmesine neden oldu. Her ay enflasyon ve kur tahminini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün bu yılın son tahminlerini paylaştı.

Reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirilen “2021 yılı aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi” sonuçlandı. Anketin sonuçlarıyla birlikte yıl sonu dolar tahmini 13,77 TL’ye, yıl sonu enflasyon tahminiyse %23,85’e yükseldi. Tahminler, bir önceki aya göre büyük bir artış gösterdi.

TCMB’nin yıl sonu tahminleri: