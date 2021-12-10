TCMB, Yıl Sonu Dolar Beklentisini 13,77'ye Çıkardı

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybıyla birlikte enflasyon da özellikle son iki ay içinde ciddi oranda arttı ve vatandaşın alım gücü büyük oranda düştü. Tüm sektörlerde artan üretim ve ithalat maliyeti, her ürüne %50’yi aşkın zamlar gelmesine neden oldu. Her ay enflasyon ve kur tahminini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün bu yılın son tahminlerini paylaştı.
Reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirilen “2021 yılı aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi” sonuçlandı. Anketin sonuçlarıyla birlikte yıl sonu dolar tahmini 13,77 TL’ye, yıl sonu enflasyon tahminiyse %23,85’e yükseldi. Tahminler, bir önceki aya göre büyük bir artış gösterdi.
TCMB’nin yıl sonu tahminleri:
- Yıl sonu enflasyon oranı beklentisi: %23,85 (geçtiğimiz ay %19,31 idi)
- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %21,39 (geçtiğimiz ay %15,61 idi)
- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi: %14,41 (geçtiğimiz ay %11,76 idi)
- Yıl sonu dolar kuru beklentisi: 13,77 TL (geçtiğimiz ay 9,98 TL idi)
- 12 sonrası dolar kuru beklentisi: 15,56 TL (geçtiğimiz ay 10,93 TL idi)
- GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi: %9,9 (geçtiğimiz ay %9,2 idi)
- 2022 büyüme beklentisi: %4,1 (geçtiğimiz ay %4,2 idi)
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