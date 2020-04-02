Meslek Lisesi, Koronavirüs İçin Solunum Cihazı Üretti

Antalya'daki Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüsün sebep olduğu solunum yetmezliğinin tedavisi için piyasadakilerin yarı fiyatına yerli solunum cihazı üretti. Cihazlar, sipariş verildiğinde günde 4-5 adet üretilebilecek.

Dünyada çok sayıda ölüme sebep olan koronavirüs salgını, hastalığın ağır seyrettiği vakalarda daha çok solunum sıkıntısı olarak karşımıza çıkıyor. Akciğerlere verdiği büyük hasar nedeniyle tedavisinde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzeme de doğal olarak solunum cihazı oluyor. Evde tedavi görecek olan KOAH, astım gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler, solunum cihazıyla sürekli olarak oksijen takviyesi alıyor.

Piyasa fiyatı ortalama 5 bin TL olan ithal solunum cihazları, hastalar için fiyatları bakımından ve tedarik açısından zorluk yaratıyor. Antalya'daki Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve idarecileri, yerli malı solunum cihazı üretimi için çalışmalara başladı. Öğretmenler yerli malı bir hava kompresörü satın alıp, bu kompresörü bir dizi filtre ve yazılımla destekleyerek solunum cihazını üretmeyi başardılar.

Fonksiyonel Yönleri Bulunuyor

Üretilen solunum cihazındaki kompresör ortamdaki havayı özel tasarım filtreden geçirip, azot ve oksijen olarak ikiye ayırıyor. Oksijeni depolayan cihaz çalıştığı sürece oksijen veriyor. Sadece kompresör motoru değil tamamı yerli üretilen bu solunum cihazı, piyasadaki benzer solunum cihazlarından da fonksiyonel olarak farklılılar gösteriyor. Yerli solunum cihazı hastanın solunum ve nabzını ölçebiliyor, uzaktan kontrol edilebiliyor ve yüzde 80'nin üzerinde oksijen sağlıyor.

Günde 4-5 Adet Üretebiliriz

Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Duran, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin dezenfektan, maske gibi medikal ürünleri üreterek bu zorlu süreçte üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle bir adet ürettilen yerli solunum cihazı istenildiği takdirde günde 4- 5 adet üretebileceklerini belirten Müdür Duran, “Herhangi bir talep olması halinde seri üretime geçebiliriz. Hastane ve evde bireysel olarak kullanılabilecek. Yazılım ve elektronik kart bize ait, tamamen yerlidir" dedi.

Evde Oksijen İhtiyacı Bu Cihazla Karşılanacak

Yerli solunum cihazı üretiminde görev alan öğretmenlerden Biyomedikal Mühendisi Yasin Çolakerol ise havada normal şartlarda bulunan yüzde 20'lik oksijenin bu cihazla yüzde 80'lere çıkarıldığını belirtti. Piyasada benzer cihazların olduğunu, fakat yerli olmadıklarını söyleyen Çolakerol, ''Biz kendimiz yaptık ve başardık. Elektronik devre kartı ve yazılımı bize ait. Cihaz yerlidir. Koronavirüste hastalarda solunum yetmezliği oluyor. Bol oksijene ihtiyacı var bu hastaların. O aşamada tedavi evde devam edecekse oksijen ihtiyacını bu cihaz karşılıyor. Maliyet olarak da daha uyguna, yarı fiyatına mal ettik" diye konuştu.