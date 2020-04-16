Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) bugün yapılan duyuruda koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde yürütülen Ar-Ge çalışması sonucunda Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde ilk solunum cihazının üretildiği açıklandı.

Koronavirüs salgınının ülkemizde de başlamasının ardından, salgına karşı kullanılacak ekipmanların üretilmesi ve geliştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meslek liseleri görevlendirilmişti. Görevli olan meslek liselerinde bugüne kadar maske, tek kullanımlık önlük, tulum ve yüz koruyucu siperlik üretimi yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, maske gibi koruyucu ekipmanların yanında bazı meslek liselerine solunum cihazı ve maske makinesi gibi cihazların geliştirilmesi için Ar-Ge altyapısı sunmuştu. Yapılan çalışmaların ardından bugün MEB’den yapılan duyuru ile Hatay’daki bir meslek lisesinde solunum cihazı üretildiği açıklandı.

Tescil alınmasının ardından solunum cihazının üretimine başlanacak

MEB’in sunduğu altyapı imkanları ile solunum cihazı için Ar-Ge çalışmalarına başlayan meslek liselerinden olan Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyesinde bir solunum cihazı üretildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ilk solunum cihazının Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne uygun olarak imal edildiğini, tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacağını duyurdu.

Koronavirüse karşı meslek liseleri seferber oldu

Koronavirüse karşı mücadelede seferber olan meslek liseleri, salgına karşı kullanılacak ekipmanların geliştirilmesi ve üretilmesi için önemli bir çalışma yürütüyorlar. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinde maske, tek kullanımlık önlük ve tulumun yanında yüz koruyucu siperlik üretiminin de yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı Özer, seri üretimi devam eden ekipmanların yanında seçilen illerdeki meslek liselerinde medikal cihazların üretimi için Ar-Ge altyapısı desteğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulduğunu açıkladı.

Sunulan Ar-Ge altyapısı ve sürdürülen geliştirme çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi’nin üretildiğini söyleyen Bakan Yardımcısı, Hatay’da solunum cihazı üretiminin başarı ile tamamlanmasından mutluluk duyduklarını açıkladı. Özer, İstanbul'daki bir meslek lisesinde üretilen solunum cihazı için de sevindirici haberin birkaç gün içinde verileceğini dile getirdi.