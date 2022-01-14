Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Meta, Birleşik Krallık'ta 3.1 milyar dolarlık devasa bir dava ile karşı karşıya. Bir hukuk bürosu tarafından açılan davada, Birleşik Krallık'taki 44 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin rekabete aykırı şekilde istismar edildiği ileri sürülüyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal ağların çatı şirketi olan Meta, Birleşik Krallık'ta tam 3.1 milyar dolarlık bir dava ile karşı karşıya. Bir hukuk şirketinin İngiltere'deki 44 milyon Facebook kullanıcısı adına açılan davada, Facebook'un kullanıcı verilerini rekabete aykırı şekilde istismar ettiği iddia ediliyor.

Birleşik Krallık'ta Facebook kullanıcılarını savunan isim, Liza Lovdahl Gormsen isimli bir rekabet hukuku uzmanı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gormsen, kullanıcı verilerinin hiçbir bedel ödenmeden kullanılmasının suç teşkil ettiğini ifade ediyor. Gormsen'e göre Facebook'a üye olurken onaylanması gereken şart ve koşullar metni, anlaşılamayacak düzeyde ve kullanıcılar, bu uzun metni baştan sona okusalar da anlamıyorlar.

Meta: Kullanıcılarımız, verilerinin nasıl kullanıldığını biliyor

Açılan dava ile ilgili açıklamalarda bulunan bir Meta sözcüsü, insanlara hiçbir bedel ödemeden hizmet sunduklarını ve kullanıcılarının hayatlarına değer kattıklarını söyledi. Kullanıcı verilerinin nasıl kullanılacağına ilişkin çok büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden sözcü, Facebook kullanıcılarına bazı yardımcı araçlar sunduklarını ve bu araçlar sayesinde hangi verilerin ne şekilde ve kimlerle paylaşıldığını belirtti.

Açık konuşmak gerekirse Facebook, ilk kez böyle bir suçlamayla karşılaşmıyor. Platform, geçtiğimiz yıllarda sayısız dava ile karşı karşıya kaldı. Bu davalar, genel olarak kullanıcı verilerinin işlenmesiyle ilgiliydi. Birleşik Krallık'ta açılan dava da bunlardan bir tanesi ve daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu da son olmayacak gibi görünüyor.