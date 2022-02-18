Meta, aralık ayında kullanıma sunduğu Horizon Worlds isimli metaverse ekosisteminin kullanıcı sayısını açıkladı. Şirkete göre platform, an itibarıyla 300 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor ve şu ana kadar 10 bin sanal dünya oluşturuldu. Büyümenin nereye kadar süreceği bilinmiyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde; Facebook'un isminin Meta olarak değiştirildiğini ve bu kapsamda yapılan ilk icraatlerden bir tanesinin de Horizon Worlds'ü kullanıma sunduğundan bahsetmiştik. Horizon Worlds, bir metaverse evreni olarak karşımıza çıkmıştı. Bu metaverse evreni, tüketicilerin hem iş hem özel hayatlarını sanal bir dünyada sürdürebilmelerine imkan tanıyordu. Şirketin Quest 2 isimli sanal gerçeklik ekipmanı ile kullanılabilen evren, teknoloji gündemini bir anda değiştirmişti.

Meta, bugüne kadar Horizon Worlds'ün kullanım yaygınlığına ilişkin bir şey söylememişti. Ancak şimdi bu durum değişti. Şirket sözcülerinden Joe Osborne, Horizon Worlds kullanıcı sayısının 300 bin kişiye ulaştığını açıkladı. Bu açıklama, platformun kullanıma sunulduğu Aralık 2021'den bu yana 10 kat büyüdüğü anlamına geliyor.

Horizon Worlds'te 10 bin sanal dünya oluşturuldu

Horizon Worlds'ün önemli özelliklerinden bir tanesi Roblox veya Minecraft gibi oyunlarda da olduğu gibi kullanıcıların kendi dünyalarını yaratabiliyor oluşları. Meta'nın açıklamalarına göre Horizon Worlds kullanıcıları, bugüne dek 10 bin sanal dünya oluşturdular ve oluşturmaya da devam ediyorlar. Bu da sanal gerçeklik evreninin her gün biraz daha büyüdüğü anlamına geliyor.

Meta, bugüne dek kaç adet Quest ekipmanı sattığını hiçbir zaman açıklamadı. Ancak üçüncü taraf kaynaklara göre bu rakam, 10 milyonun üzerinde. Bu da Horizon Worlds kullanıcı sayısının 10 milyona kadar ulaşabileceği anlamına geliyor. Peki bundan sonra ne olacak? İşte bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Şirket, 2022'nin sonlarına doğru Horizon Worlds'ün mobil sürümünü kullanıma sunacağını açıklamış olsa da o günler geldiğinde bizleri nelerin beklediğini kimse bilmiyor.