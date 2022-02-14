Amerika'nın özellikle 'devre arasında' gerçekleşen konserleri ile popülerleşen Super Bowl etkinliği geçtiğimiz gün gerçekleşti. Şirketlerin reklam vermek için sıraya girdiği bu etkinlikte Meta, yayınladığı bir reklam ile tartışma yarattı.

Dünyanın her tarafından takipçisi olan ve en büyük spor müsabakalarından biri olan Super Bowl geçtiğimiz gün gerçekleşti. Daha önce sizlere Amerikan futbolu tutkunları için çok önemli olan Super Bowl’da yayınlanan yeni film ve dizi fragmanlarını aktarmıştık.

Film ve dizilerin yanı sıra teknoloji şirketlerinden otomobil üreticilerine pek çok marka Super Bowl’a reklam vermek için yarışıyorlar. Tabii ki eski adıyla Facebook olarak bildiğimiz Meta da Super Bowl’da bir reklam yayınladı. Hatta öyle bir video yayınladı ki, Meta’nın kullanıcılarını bir 'köpek' ile özdeşleştirmeye çalıştığı bu reklam, hem verdiği mesajla hem de bunu yapma şekliyle bolca konuşulacak gibi görünüyor.

Meta reklamında kullanıcılar 'çöpe atılan bir köpek' olarak tasvir ediliyor

Meta, yeni Metaverse sanal gözlüğü Quest 2’yi tanıtmak için hazırladığı reklamda kullanıcılarını, bir çöp öğütme cihazına atılan köpekler olarak tasvir etti. Reklam muhtemelen insanları Metaverse için heyecanlandırmak adına tasarlandı ancak reklamın verdiği mesaj nereden bakarsak bakalım tepki çekecek türden oldu.

Reklamda başlangıçta sahnelerde olan, oldukça mutlu görünen köpek ve arkadaşları, bir anda 'gözden düşüyor'. Sonra da maalesef bu köpeğin sonu pek de iyi olmuyor. Son anda bir çöp öğütücüsünden kurtarılan köpek, bir anda kendini Quest 2'yi kullanarak Metaverse'te buluyor ve birden eski popülerliğini kazanıyor. Ardından da sahneleri paylaştığı eski arkadaşlarıyla buluşuyor.

Meta'nın bu reklamda neden böyle bir yöntem seçtiğini anlamak çok da kolay değil ancak ana mesaj bir şekilde 'gerçek dünyada artık bulamadığın o mutluluğu ve eski dostları metaverse'te bulabilirsin' gibi bir noktaya varıyor. Bu da Meta'nın bir köpek ile özdeşleştirdiği kullanıcıları için mutluluğu sadece metaverse'te bulabileceği bir gelecek hayal etmiş olabileceği anlamına geliyor.

Meta'nın Super Bowl reklamı