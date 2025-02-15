Meta da insansı robot sektörüne girmeye hazırlanıyor. Şirketin kendi robotunu çıkarabileceği ve diğer robot firmalarına teknoloji sağlayabileceği gelen bilgiler arasında.

Yapay zekâ alanındaki gelişmelerin ardından tüm gözler insansı robotlara çevrilmeye başlamıştı. Şu anda Tesla başta olmak üzere birçok şirket, üretken yapay zekâ destekli insansı robotlar geliştirmeye çalışıyordu.

Şimdi ise Meta’dan bu konuda bir hamle geleceği bildirildi. Bloomberg’ün aktardığına göre teknoloji devi, insansı robotlar üzerinde çalışmaya başladı.

Ev işleri için bir robot geliştirilecek, diğer firmalara yazılım, yapay zekâ ve sensör sağlanacak

Robotların, şirketin Reality Labs isimli departmanı tarafından geliştirilecek. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre şirketin insansı robotları, ev işlerinde kullanıcıya yardımcı olabilecek robotlar olarak tasarlanacak.

Ayrıca hâlihazırda yapay zekâ konusunda öne çıkan bir firma olan Meta’nın çok daha geniş planlarının olduğu da aktarılmış. Şirket, diğer firmaların robotları için temel yapay zekâ, yazılımlar ve sensörler üretmek istiyormuş.

Bu da şirketin en başta kendi robotuyla karşımıza çıkmayabileceği, onun yerine diğer robot firmalarına ürün sağlayabileceğinin göstergesi. Kendi robotları ise daha sonra gelebilir. Şirketin Figure AI gibi robotik firmalarıyla görüşmeler yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Daha önce bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gelişmiş insansı robotların gerçek olmasına az bir süre kaldı diyebiliriz. Birçok farklı firmanın bu konuda yatırımlarını artırması da birbirinden ilginç ürünler görebileceğimizin bir göstergesi. Bakalım neler olacak.