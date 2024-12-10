Tesla, Optimus'un bir tepeye tırmanıp indiği yepyeni bir video paylaştı. Ayrıca videoda robotun düşerken insan gibi tepkiler göstermesi dikkat çekti.

Tesla, uzun süredir geliştirdiği insansı robotu Optimus’tan düzenli olarak videoları bizlerle buluşturuyordu. Örneğin kasım sonunda robotun havada tenis topu yakalayabildiğini gösteren bir video görmüştük.

Şimdi ise robotun yeni bir videosu paylaşıldı. Tesla’nın X üzerinden yaptığı paylaşımda, Optimus’un bu sefer dışarı çıktığı görüldü.

Artık değişken zeminlerde yürüyebiliyor, düşerken insan gibi tepkiler verebiliyor

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Videoya baktığımızda Optimus’un küçük bir tepeye çıktığını ve oradan indiğini görebiliyoruz. Elon Musk da yaptığı açıklamada robotun artık değişken zeminler üzerinde yürüyebildiğini aktarmış. Bunu da uzuvlarını kontrol eden sinir ağlarını kullanarak yapabiliyor.

Yaklaşık 40 saniyelik videoda bir başka dikkat çeken detay ise robotun bir ara düşer gibi olması. Yokuştan inerken ayağı kayıyor ve sendeliyor. Tam da burada insan gibi bir refleks göstererek kendini düzeltiyor. Bunun da önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Tesla Optimus üzerindeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Amaç, önümüzdeki yıllarda insanlara yardımcı olabilecek bir robota dönüşmesi. Çıkış tarihi hâlâ belli değil. Ancak fiyatının 20-30 bin dolar arasında olacağı söyleniyor.