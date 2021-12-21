Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, sahte sitelerle kullanıcı bilgilerini çalan hackerlara karşı harekete geçti ve dava açtı. Şirket, hackerlardan 500 bin dolar talep etti.

Özellikle son iki yıl içinde koronavirüsün etkisiyle artan internet kullanımı ve bağımlılığı, beraberinde birçok tehlikeyi de getirdi. Bu tehlikelerden biriyse siber saldırıydı. Teknoloji devlerinin daha peşi sıra hacklendiği bir dönemde bireylere de oltalama saldırıları yapılıyor, ‘oltaya gelen’ kullanıcıların da bilgileri kolaylıkla çalınıyordu.

Bugünse bu saldırılara yönelik Meta’dan bir açıklama geldi. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, 39 binden fazla oltalama internet sitesini yöneten kötü amaçlı kişiler hakkında dava açtı. Söz konusu internet siteleri, Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp’ın giriş sayfaları gibi görünen, kurbanlardan kullanıcı adlarını ve şifrelerini girmelerinin istendiği sahte sayfalar içeriyordu. Meta, bu kötü amaçlı kişilerden 500 bin dolar talep etti.

Saldırılar Mart 2021'den bu yana arttı:

Paylaşılan detaylara göre Meta’nın dava açtığı söz konusu kötü amaçlı kişiler, saldırıları ‘Ngrok’ isimli bir aktarma hizmeti aracılığıyla gerçekleştirdi. Ngrok, internet trafiğini sahte altyapının gerçek konumunu gizleyecek şekilde oltalama sitelerine yönlendiriyordu. Meta, bu oltalama saldırılarının hacminin Mart 2021’den bu yana artış gösterdiğini ve bugüne kadar binlerce URL’yi askıya almak için Ngrok ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Meta, yakın zamanda 100’den fazla ülkede 50 bin kullanıcıyı hedef almak için Facebook ve Instagram’da 1.500’den fazla sahte hesap oluşturan 7 kiralık gözetim ekibine karşı adım atmıştı. Bundan önceki ay da Afganistan ve Suriye’deki gazetecileri, insani yardım kuruluşlarını ve rejim karşıtı askeri güçleri hedef alan dört kötü niyetli siber grubu yasaklamıştı.