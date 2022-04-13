Geçtiğimiz yıl Apple'ın %30'luk komisyon almasına karşı çıkan Meta, bugün metaverse'teki geliştiricilerden %50'ye yakın komisyon alacağını açıkladı. Meta'nın açıklaması şimdiden tepkiler gelmesine yol açtı.

Apple, her uygulama içi ve uygulama satın alımlarında geliştiricilerden %30 oranında komisyon almasıyla geçtiğimiz dönemde büyük bir tepkiye maruz kalmıştı. Epic Games’in liderliğinde başlayan bu baskı, en sonunda dava yoluyla çözülmüş ve Apple’a geliştiricilere alternatif ödeme yöntemlerine izin vermesi talimatı verilmişti.

Geçtiğimiz aylara kadar Apple’ın %30’luk kesintisinden şikâyetçi olan bir diğer şirket Meta (Facebook) ise bugün şok edici bir haberle gündeme geldi. Geçtiğimiz gün Meta’nın yayımladığı raporda metaverse platformu Horizon Worlds üzerinde yapılan satışlardan ne kadar komisyon alacağı belirtilmemiş olsa da o açıklama, bugün CNBC’ye konuşan bir şirket sözcüsünden geldi.

Her satıştan neredeyse %50 komisyon alınacak!

Meta adına konuşan şirket sözcüsü, Meta’nın Horizon Worlds’te yapılacak her satıştan toplamda %47,5 oranında komisyon alacağını açıkladı. Sözcü, bunun %30’unun Meta Quest Store’dan yapılan satışlardan yapılacak ‘donanım platformu kesintisi’ olduğunu, %17,5’inin de Horizon Worlds için yapılacak kesinti olduğunu açıkladı.

Bu açıklama da yetmezmiş gibi Meta’nın Horizon Worlds Başkan Yardımcısı Vivek Sharma, The Verge’e yaptığı açıklamada neredeyse %50 oranındaki komisyonun ‘piyasada oldukça rekabetçi bir oran’ olduğunu ve ‘diğer platformların paylarını alabileceklerine’ inandıklarını ifade etti.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, henüz geçtiğimiz haziran ayında yaptığı paylaşımda Meta’nın çevrimiçi etkinliklerden, aboneliklerden, rozetlerden ve diğer ürünlerden 2023 yılına kadar komisyon almayacağını, sonrasındaysa Apple ve diğer şirketlerin kestiği %30’luk komisyondan daha az oranda komisyon alacağını açıklamıştı. Hatta daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda geliştiricilerin işinden para kesmenin işlerini daha da zorlaştırdığını belirtmişti.