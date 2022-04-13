Geçtiğimiz hafta Twitter'da en büyük pay sahibi olduğunu duyuran Elon Musk hakkında bugün bir Twitter hissedarından çarpıcı bir dava talebi geldi. Hissedar, Musk'ın duyuruyu yasal süreden geç yaptığını ve böylece 143 milyon dolar fazladan kâr ettiğini öne sürdü.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında Twitter’ın %9,2’sini satın aldığını duyuran, ardından yönetim kuruluna gireceği, sonrasındaysa vazgeçtiği açıklanan Elon Musk, bu hamleleri nedeniyle pek çok yatırımcının gözüne battı. Bu yatırımcılardan biri olan ve Twitter’da hisse sahibi olan Marc Bain Rasella ise dün Manhattan Federal Mahkemesi’ne bir nebze haklı olduğu bir şikâyette bulundu.

Rasella, Musk’a yönelik jüri yargılaması talebinde bulunduğu şikâyetinde Musk’ın hisse alımını duyurmak için yasal süreyi çiğnediğini vurguladı. Şikâyette Musk’ın bu zaman aşımıyla yaklaşık 143 milyon dolar fazladan kazandığı ifade edildi. Şikâyetin 24 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında Twitter hissesi satan tüm yatırımcıları temsil etmeyi amaçladığı da belirtildi. Gelin, bu şikâyetin boyutlarına ve Musk’ın satın alımına bakalım.

Öncelikle Musk’ın satın alımını hatırlayalım:

Elon Musk’ın kaç hisseyi ne zaman ve kaç para karşılığında satın aldığını gösteren tablo (SEC)

Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Twitter hisselerini satın aldığını 4 Nisan’da bildirmişti. SEC tarafından paylaşılan bir diğer belgede de Elon Musk’ın Twitter’dan hangi tarihte ne kadar hisse satın aldığı görülebiliyordu. Bu belgeye göre Musk, 31 Ocak 2021 tarihinden 4 Nisan’a kadar 43 farklı günde hisse satın alımında bulunmuştu.

Musk’ın satın alımını bildirmesi gerekiyordu, fakat bildirmedi:

ABD yasalarına göre Elon Musk, Twitter hisselerinde %5’lik bir paya sahip ulaştıktan sonra 10 gün içinde SEC’e bildirimde bulunmakla yükümlüydü. Fakat Elon Musk, bu bildiriyi 11 gün sonra yapmıştı. Aradan geçen 11 gün boyuncaysa Elon Musk’ın payı %5’ten %9,2’ye çıkmıştı bile. Bir diğer anlamda Musk, 11 gün boyunca Twitter hisselerini ucuza toplamaya devam etti.

Elon Musk’ın bu taktikle ne kadar kazandığı konusunda bir fikir vermek açısından Twitter hisselerinin yıl başından bu yana olan macerasına bakalım. Yıla 42 dolar seviyesinden başlayan hisse fiyatları, Musk’ın hisseleri topladığı 31 Ocak – 4 Nisan aralığında 43 dolar – 33 dolar aralığında dolaştı. Hisselerin en yoğun olarak bulunduğu bölgeyse 38 – 33 dolar aralığıydı. 4 Nisan günü duyurunun gelmesiyle birlikte Twitter’ın hisse fiyatı 50 doları aşmıştı. Elon Musk, 3 ayda toplam 73,5 milyona yakın hisse toplamıştı…

Söz konusu yasal başvuruda da yatırımcı, genel olarak Musk’ın hisselerini zamanında duyurmuş olması durumunda Twitter hisselerini satanların böyle bir hataya düşmemiş olacağından yakınıyor. İşin özü, Twitter hisseleri konusunda yanlış (belki de o zaman için doğru) hisse kapılarak zarar eden yatırımcı da Musk’ın yasayı çiğnemesini zararını karşılama şansı için fırsat olarak kullanacak. Şikâyette Musk için nasıl bir ceza istendiğiyse şu an için belirtilmedi.