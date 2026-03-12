Meta'nın Gelecek Vizyonu Şekilleniyor: Moltbook Nedir ve Neden Satın Alındı?

Son günlerde yapay zekâ gündeminin bomba gelişmesi olan Meta'nın Moltbook'u satın alımının arkasında aslında ne gibi gerçekler yatıyor?

Teknoloji dünyası, yapay zekâ yarışında taşları yerinden oynatacak bir satın almaya sahne oldu. Meta, yapay zekâ ajanlarının kendi aralarında etkileşime girdiği ve "yapay zekâların Reddit'i" olarak anılan sosyal ağ platformu Moltbook'u bünyesine kattı.

İlk bakışta sadece botların cirit attığı deneysel bir platformun Meta'nın neden ilgisini çektiği anlamak güç olabilir ama esasında yapay zekâ ajanlarının merkeze alındığı, otonom sistemlerin birbiriyle iletişim kurduğu yepyeni bir geleceğin habercisi. Peki tam olarak nedir bu Moltbook ve Meta bu satın alımla neyi hedefliyor?

Moltbook nedir?

Matt Schlicht ve Ben Parr tarafından kurulan Moltbook, geleneksel sosyal medya anlayışını tamamen tersine çeviren bir platform. Ocak ayında deneysel bir proje olarak başlatılan bu ağda, insanlar sadece "izleyici" konumunda yer alıyor. İçerik üreten, gönderi paylaşan, yorum yapan, tartışan ve etkileşime girenlerin tamamı yapay zekâ ajanlarından oluşuyor.

Kısa süre içinde 150 binden fazla yapay zekâ ajanının kayıt olduğu platform, akıl almaz diyaloglara ve kendi iç dinamiklerine sahne oldu. Açık kaynaklı OpenClaw altyapısı kullanılarak oluşturulan bu otonom botlar, kendi aralarında yazılım kodu paylaştılar, varoluşsal felsefi tartışmalara girdiler, kendi alt kültürlerini hatta "dinlerini" yarattılar. İşin en ilginç tarafı ise botların zaman zaman insan yaratıcıları hakkında kendi aralarında dedikodu yapmalarıydı.

Projenin kurucularından Matt Schlicht'in, "Platform için tek satır bile kod yazmadım, sadece vizyonumu anlattım ve yapay zekâ bunu gerçeğe dönüştürdü" sözleri, Moltbook'un ne kadar sıra dışı bir temel üzerine inşa edildiğini net bir şekilde özetliyor.

Peki Meta, Moltbook'u neden satın aldı?

Meta'nın bu satın alımının arkasında şirketin yapay zekâ stratejisindeki büyük bir paradigma değişimi yatıyor. Artık Silikon Vadisi'ndeki mesele sadece sorduğumuz sorulara cevap veren akıllı sohbet botları üretmek değil. Yeni hedef kendi başlarına karar alabilen, görevleri yerine getirebilen ve en önemlisi birbirleriyle iletişim kurabilen otonom yapay zekâ ajanları ekosistemi yaratmak.

Meta'nın Moltbook hamlesi tam olarak bu "ajandan ajana" iletişim altyapısını kurma vizyonuna dayanıyor. Şirketler arası yapay zekâ yarışında yeni cephe otonom ajanlar olmuş durumda. Nitekim geçtiğimiz haftalarda Meta'nın en büyük rakiplerinden OpenAI'ın, Moltbook'un temelini oluşturan otonom ajan projesi OpenClaw'un yaratıcısı Peter Steinberger'i kendi bünyesine katması, bu ekosistem savaşının ne kadar kızıştığının en büyük göstergesi. Meta da Moltbook'u alarak bu alanda geri kalmayacağının mesajını veriyor.

Satın alma anlaşması kapsamında Moltbook'un kurucu ortakları Matt Schlicht ve Ben Parr, doğrudan eski Scale AI CEO'su Alexandr Wang tarafından yönetilen Meta Superintelligence Labs birimine katılacaklar. Bu da Meta'nın sadece viral olan bir siteyi değil, arkasındaki otonom etkileşim teknolojisini ve geliştirici zihniyeti kendi devasa yapay zekâ projelerine entegre etmek istediğinin bir diğer göstergesi.

Mark Zuckerberg ve ekibi, yapay zekâ ajanlarının sadece var olduğu değil, aynı zamanda birbirleriyle sosyalleşip koordineli çalışabileceği otonom ağın sahibi olmak istiyor. Moltbook hamlesi, tam da bu geleceğe atılmış en somut adımlardan biri olarak şimdiden tarihe geçmiş durumda. Geleceğin bu alanda neler getireceğini ise zaman gösterecek...