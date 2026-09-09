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Meta, Sizin Yerinize Tüm İşlerinizi Yapabilen Yapay Zekâ Ajanı Muse'u Duyurdu

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Meta, kullanıcıların e-postalarından ödemelerine kadar tüm dijital yaşamını yönetebilen yapay zekâ ajanı Muse’u duyurdu.

Meta, Sizin Yerinize Tüm İşlerinizi Yapabilen Yapay Zekâ Ajanı Muse'u Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ yarışında öne çıkmaya çalışan firmalardan biri olan Meta, kullanıcıların günlük işlerini ve projelerini yürütmek üzere tasarlanan yeni kişisel yapay zekâ ajanı Muse'u ABD’deki kullanıcılar için resmen duyurdu.

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Şirketin Meta AI platformunun ve Muse Spark modelinin gücünü arkasına alan bu yeni asistan, sadece sorulara yanıt veren geleneksel sohbet botu mantığından sıyrılarak doğrudan aksiyon alan bir yapı sunuyor.

İçerikten Görseller

Meta, Sizin Yerinize Tüm İşlerinizi Yapabilen Yapay Zekâ Ajanı Muse'u Duyurdu
mus

Sizin için farklı görevleri yerine getirebilecek

Muse, kullanıcıların günlük iş akışlarında kullandığı e-posta, takvim, sağlık ve fitness uygulamaları, akıllı ev sistemleri, yemek, alışveriş ve etkinlik servisleriyle entegre olabiliyor. E-posta gönderme, seyahat rezervasyonu yapma, faturaları ödeme, form doldurma, plan oluşturma, yemek tarifi videolarını alışveriş listesine dönüştürme, davetiye gönderme ve Stripe destekli Link altyapısı üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirme gibi yeteneklere sahip. Link entegrasyonu, alıcı koruma kalkanı sunarak kullanıcıların yapay zekâya kart yetkisi devretme hususundaki çekincelerini hafifletmeyi amaçlıyor. İlerleyen dönemde Shop Pay ve 1Password entegrasyonlarının da platforma ekleneceği bildiriliyor.

mus

Meta, kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla Muse’un arka planda kendine ait “Muse Secure VM” adlı özel ve güvenli bir sanal makinede çalıştığını açıklıyor. Sisteme entegre edilen ajan, izole yapısı sayesinde Muse’un kullanıcı şifrelerini veya ödeme yöntemlerini doğrudan görmesini engelliyor. Şirket ayrıca Muse üzerinden gerçekleşen sohbetlerin veya verilerin reklam sistemleriyle paylaşılmadığını vurguluyor.

Muse; web, iOS, Android ve WhatsApp sohbetleri üzerinden erişime açıldı. Yalnızca ABD’deki kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini belirtelim. Ayrıca yakında Meta’nın akıllı gözlüklerine de entegre edilecekmiş. Varsayılan olarak ücretsiz sunulsa da, yüksek kullanım gereksinimleri için iki farklı abonelik katmanı bulunacak. Günlük görev devri limitlerini artıran bu paketler aylık 20 dolar değerindeki Power ve aylık 100 dolar değerindeki Maximum olarak sıralandı.

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