Meta'nın bu ay tanıtacağı, Quest 3'ün uygun fiyatlı bir versiyonu olacak sanal gerçeklik gözlüğü Quest 3S'in tasarımı ortaya çıktı.

Sanal gerçeklik alanında en önde gelen firmalardan biri olan Meta, yakında Quest serisi cihazlarına bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Tüm söylentilere göre bu cihaz, Quest 3S ismine sahip olacak ve Quest 3’ün uygun fiyatlı bir alternatifi olarak çıkış yapacak.

Quest 3S için meraklı bekleyiş sürerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Reddit’ten gelen paylaşımlar, yeni sanal gerçeklik gözlüğünün tasarımını gözler önüne serdi.

Meta Quest 3S böyle gözükebilir

Paylaşılan görsele baktığımızda Quest 3S’in kardeşinden çok daha farklı bir görünüme sahip olacağını görebiliyoruz. En dikkat çeken kısım, cihazın ön tarafında üçgen şeklinde konumlandırılmış 3’lü kamera ve sensörlere sahip olması. Bunlar, gözlüğe örümcek gözlerine benzer bir görünüm kazandırmış.

Bunun dışında Quest 3’ten biraz daha kalıplı bir gözlük olarak gelebileceği de görülüyor. Boyutlarının 2020’de tanıtılan Quest 2’ye yakın olduğunu görebiliriz. Zaten cihazın, şu anda stoklarda sınırlı olan 199 dolarlık Quest 2’nin yerini alabileceği konuşuluyordu.

The Quest 3S’in kardeşi gibi Snapdragon XR2 yonga setini kullanması bekleniyor. Ancak onun Ayrıca Quest 2’deki daha uygun fiyatlı lensleri kullanabileceği ve Touch Plus kontrolcülerle birlikte sunulmayacağına dair söylentiler de var. Yeni cihazın 499 dolar başlangıç fiyatlı Quest 3’ten daha ucuza satılacağını tekrar belirtelim. Şu ana kadar sızan bilgilere göre 299 dolar civarı bir fiyatla gelebilir.

Meta’nın bu ay sonlarına doğru (25-26 Eylül) gerçekleştireceği yıllık Connect konferansında Meta Quest 3S’in tanıtıldığını görebiliriz. Ayrıca etkinlikte yeni Meta Ray-Ban gözlükler de bizlerle buluşabilir.