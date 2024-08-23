Meta, Vision Pro'ya rakip olarak geliştirdiği "La Jolla" kod adlı karma gerçeklik gözlüğünü iptal etti. Nedeni ise çok pahalı olma ihtimali. Şirket, yüksek fiyatlı olması hâlinde iyi satmayacağını düşünüyor.

Sanal gerçeklik alanında en önemli şirketlerden biri olan Meta, bir süredir Apple’ın Vision Pro modeline rakip olacak “La Jolla” kod adlı bir karma gerçeklik başlığı geliştiriyordu. Ancak The Information tarafından edinilen bilgiler, bu cihazın rafa kaldırılmış olabileceğini gösterdi.

Gelen bilgilere göre Meta, La Jolla’yı geçtiğimiz hafta iptal etti. Geçen ay çıkan bilgiler, gözlüğün 2027’de piyasaya sürüleceğini gösteriyordu. Ancak görünüşe göre hiçbir zaman bizimle buluşamayacaklar.

Meta, gözlüğün pahalı fiyatı nedeniyle iyi satmayacağını düşündü ve iptal kararını aldı

The Information’ın kaynakları, Meta’nın gözlüğün geliştirme sürecine Kasım 2023’te başladı. Ancak bir yıl bile dolmadan geçtiğimiz hafta iptal etti. Şirketin kararı alma nedeni ise oldukça mantıklı.

Meta’nın, çok yüksek fiyatlı olacağını ve bu yüzden iyi satmayacağını düşünmesi nedeniyle cihazı rafa kaldırdığı söyleniyor. Şirket, La Jolla’da oldukça pahalı olan microOLED ekranlar kullanacakmış. Hâliyle bu da fiyatın yüksek olmasına yol açacaktı.

Teknoloji devinin ilk planı gözlüğü 1000 doların altında tutmaktı. Ancak pahalı malzeme kullanımı bunun olmasına izin vermeyecekti. Binlerce dolarlık bir karma gerçeklik gözlüğü de çok az insana hitap edecek ve yüksek oranda satmayacaktı. Aylardır satışta olan ancak pek popüler olmayan 3500 dolarlık Apple Vision Pro bunun en iyi örneği. Başta çok ilgi görse de zamanla bunu kaybetmişti. Meta da aynı şeyi yaşamak istemiyor.

Meta CTO’su Andrew Bosworth, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sürekli yeni prototipler geliştirdiklerini ancak bunların hepsinin gün yüzünü göremediğini ifade etti ve iddiayı doğruladı. Bu tarz kararları sürekli aldıklarını da ekledi.

Şirketin Vision Pro rakibi premium karma gerçeklik gözlüklerinden tamamen vazgeçip vazgeçmediğini bilmiyoruz. Hâlihazırda birçok Quest modelini geliştiriyorlar. Aynı zamanda yeni artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde de çalışıyorlar. Bunlar dışında bir modelin gelmesi şimdilik pek mümkün görünmüyor.