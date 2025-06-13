Yapay zekâ yarışında geri kalmamaya çalışan Meta, çok büyük bir yatırım yaptı. Teknoloji devi, 14,3 milyar dolarlık yatırımla Scale AI şirketinin yarısına sahip oldu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Meta, Llama modelleriyle yapay zekâ yarışında da önde olan firmalar arasındaydı. Ancak şirket, bu konuda bir türlü istediği seviyeye ulaşamıyordu. Bu yüzden de sürekli yatırımlar yapmaya, yeni adımlar atmaya çalışıyordu. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Meta, ABD merkezli yapay zekâ girişimi Scale AI’ya milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Yaptığı devasa yatırımla teknoloji devi, girişimin %49’u civarına sahip oldu. Meta, bu hamleyle yapay zekâ yarışında daha üstlere çıkmayı planlıyor.

14,3 milyar dolar yatırım yapıldı

Meta’nın resmî duyurusunda herhangi bir miktar açıklanmadı ancak konuya yakın kişilerin edindiği bilgilere göre şirketin yaptığı toplam yatırım miktarı 14,3 milyar dolar civarında. Scale AI’ın 29 milyar dolar değerlemeye sahip olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Böylece şirket, girişimin %49’una sahip olmuş hâle geldi.

*Scale AI kurucusu Alexandr Wang

Yatırım kapsamında Scale AI’ın CEO’su ve kurucu ortağı Alexandr Wang da Meta’da görev almaya başlayacak ve şirketin yapay zekâ ekibine dahil olacak. Wang, direkt olarak Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e rapor verecek. Ayrıca Scale’in yönetim kurulunda yer almaya devam edecek. Kaynaklara göre Wang, Meta’nın “süper zekâ” oluşturmak için kurduğu bir yeni yapay zekâ ekibine liderlik edecek. Meta bu yeni laboratuvar hakkında yakında daha fazla bilgi paylaşacakmış.

Scale, OpenAI ve Google gibi şirketlerle iş birliği yapan ve onlar için eğitim verileri sağlayan ve modellerinin eğitilmesine yardımcı olan bir firmaydı. Yani yapay zekâ modellerinin geliştirilmesinde büyük bir rolü vardı Yeni yatırımla birlikte artık ana hedefi Meta’yı yapay zekâ yarışında üst seviyelere çekmek olacak.

Meta, yapay zekâya milyarlarca dolar yatırmaya devam ediyor

Mark Zuckerberg yönetimindeki sosyal medya devi, yapay zekâ yarışında geri kalmamak için son yıllarda bu tarz yatırımlarını ciddi oranda artırdı. Llama modellerini bir türlü istediği seviyeye çıkaramayan şirket, yapay zekâ altyapısı ve uzmanları işe almak için on milyarlarca dolar harcamıştı. Yeni yatırım da bunun bir parçası olarak geldi.

Zuckerberg’ün şu anki amacı “süper zekâ” oluşturmak. Gelen haberlere göre milyarder girişimci, Google gibi rakip şirketlerden uzman isimleri milyonlarca dolarlık maaş teklifleri yaparak bu ekibe dahil etmeye çalışıyor. Başarılı olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.