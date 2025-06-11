Meta'nın geliştirmekte olduğu yeni yapay zekâ modeli, şirketin iddiasına göre fiziksel dünyayı anlayabiliyor ve olacakları sezebiliyor.

Meta, tanıttığı yeni yapay zekâ modeliyle makinelerin dünyayı anlama biçimini değiştirmeyi hedefliyor. "V-JEPA 2" adı verilen bu model, yapay zekânın fizik kurallarını kavrayabilmesini sağlıyor.

Bugüne kadar yapay zekâlar, dünyayı anlamak için eğitim verilerinden ya da videolardan besleniyordu ama bu yöntem, gerçek dünyadaki olayları tam olarak kavrayabilmelerini sağlamıyor. Yeni model ise yapay zekânın, örneğin masadan yuvarlanan bir topun yere düşeceğini öngörebilmesine yardımcı olabiliyor.

Artık bir şeyleri önceden öğretmek gerekmeyecek

Meta’ya göre bu gelişme özellikle robotlar ve otonom otomobiller için çok önemli çünkü artık bu sistemlerin her durumu önceden öğrenmesi gerekmeyebilir. Bu da daha esnek ve insan gibi "uyum sağlayabilen" yapay zekâların önünü açabilir.

Ayrıca geleneksel yöntemlerin aksine V-JEPA 2, devasa veri setlerine ihtiyaç duymuyor. Böylece zaman ve maliyet açısından daha pratik bir çözüm sunuyor. Meta, bu sayede gerçek dünyada kullanılabilecek daha verimli sistemlerin geliştirilebileceğini söylüyor. Kısacası robotlar artık sadece gördüklerini taklit etmeyecek, biraz da “ne olacağını sezecek.”

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