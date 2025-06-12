Meta, yapay zekâsı Meta AI'a video düzenleme özelliği ekledi. Bu özellik, videolarda birkaç saniyede Hollywood'u aratmayan efekt ve düzenleme yapmanızı sağlıyor.

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha iyi hâle gelirken Meta da bu konuda önemli hamlelerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, Meta AI ismi verilen yapay zekâ aracına büyük bir yenilik getirdiğini duyurdu. Meta AI, artık videoları düzenleme özelliğini de kullanıcılarına sunacak.

Meta AI’ın video düzenleme özelliği direkt araç içinden kullanılabilecek. Şirket tarafından paylaşılan örneklere baktığımızda Meta’nın bu konuda çok iddialı olduğunu görebiliyoruz. Öyle ki birkaç saniyede Hollywood filmlerini aratmayan efektleri ve düzenlemeleri videolara ekleyebiliyor.

Kısa videoları düzenlemeye yarayacak, Meta’nın Edits uygulamasından kullanılabilecek

Komutlar yoluyla kullanılabilecek bu yeni özellikte birçok işlev olacak. Kullanıcılar, videolardaki kostümleri, konumları, stilleri ve çok daha fazlasını değiştirme imkânına sahip olacak. Bunları da sadece birkaç saniyede yapabilecekler. Meta’nın bu hamlesiyle son zamanlarda Google’ın hamleleriyle iyice kızışan yapay zekâ video alanında önemli bir isim olmayı hedeflediğini düşünebiliriz.

Meta AI’ın düzenleme özelliğinin kısa videolara yönelik olduğunu belirtelim. Yani Reels, TikTok gibi birkaç saniyelik videolar için tasarlandı. Böylece TikTok’un Capcut uygulaması gibi araçlara da rakip olacak. Şimdilik kullanıcıların 10 saniyelik bir videoyu düzenlemek için 50 ön ayar yapması gerektiğini de söylemeden geçmeyelim. Şirket, özelliğin direkt Meta AI sitesinden, uygulamasından ve yeni düzenleme uygulaması Edits’ten kullanılabileceğini söylemiş.

Meta AI’ın Türkiye’de olmadığının altını çizmek gerek. Bu yüzden yeni video düzenleme aracını şu anda maalesef ülkemizden kullanamıyoruz. Meta AI’ın ne zaman Türkiye’ye geleceği konusunda bir açıklama bulunmuyor.