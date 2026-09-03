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Meta, Çalışanların Performans Değerlendirmesinde Sıra Dışı Yapay Zekâ Deneyini Sonlandırıyor

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Meta, performans değerlendirmelerinde yapay zekâ kullanım oranları yerine artık çalışanların ürettiği somut iş etkisine odaklanacağını duyurdu.

Meta, Çalışanların Performans Değerlendirmesinde Sıra Dışı Yapay Zekâ Deneyini Sonlandırıyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekânın iş dünyasını hızla dönüştürdüğü bir dönemde Meta, çalışanlarını değerlendirme biçiminde önemli bir zihniyet değişikliğine gidiyor.

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Şirket, yeni performans inceleme kılavuzunu güncelleyerek çalışanların artık yapay zekâ araçlarını ne kadar sıklıkla kullandıklarına göre değerlendirilmeyeceğini açıkladı. Bu güncellemeyle birlikte şirket, sadece yapay zekâ kullanım oranlarına odaklanmak yerine yeniden çok daha temel bir kriter olan çalışanın ürettiği işin somut etkisine yöneliyor.

İçerikten Görseller

Meta, Çalışanların Performans Değerlendirmesinde Sıra Dışı Yapay Zekâ Deneyini Sonlandırıyor
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Başlarda büyük tepki görmüştü

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Meta, geçen yıl çalışanlarına "yapay zekâ odaklı etkinin" performans değerlendirmelerinde rol oynayacağını bildirmişti. Bu durum, çalışanları günlük iş süreçlerine sohbet robotlarını ve yapay zekâ ajanlarını entegre etmeye teşvik etti. Teknoloji kullanım düzeyine göre çalışanlara “Yapay Zekâ Yerlisi” veya “Yapay Zekâ Öncelikli” gibi unvanlar verilmeye başlandı ancak zamanla bu durum, yapay zekâ kullanımının kendi başına bir amaca dönüştüğü sıra dışı bir rekabet ortamı yarattı.

Çalışanlar sadece kullanım istatistiklerini artırmak için yapay zekâ sistemlerini sürekli çalıştırmaya başladı. Hatta iş yerinde kimin daha fazla "token" tükettiğini gösteren ve en çok kullananlara "Token Efsanesi" gibi unvanlar veren dâhili bir sıralama listesi bile oluşturuldu. Meta, oluşan bu yapay rekabet ortamının ardından politikasını netleştirdi ve mühendislik ekiplerine yapay zekâ kullanım panelleri ve token sayılarının artık bir performans metriği olarak kabul edilmeyeceği iletildi.

Bu değişiklik Meta’nın yapay zekâya olan ilgisini kaybettiği anlamına gelmiyor. Şirket, çalışanlarına bilgisayarlarda işlem yapabilen, web'de gezinebilen ve diğer uygulamalarla etkileşime girebilen "Hatch" adlı yeni ve son derece gelişmiş bir yapay zekâ ajanını test ettirmeye devam ediyor.

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