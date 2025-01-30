Meta, Threads'te Paylaşımları Kolaylaştıracak İki Yeni Özelliğini Duyurdu!

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Meta, Threads platformunda paylaşımları kolaylaştıran yeni özelliklerini tanıttı. Yeni medya sekmesi ve fotoğraf etiketleme özellikleri ile karşımıza çıkıyor.

Meta, Threads platformunda yeni medya sekmesi ve fotoğraf etiketleme özelliğini devreye soktu. Kullanıcılar artık paylaştıkları fotoğraf ve videolara kolayca ulaşabilecek ve bu içeriklere diğer kişileri etiketleyebilecek.

Meta, Threads için yeni özelliklerini duyurdu. Video odaklı sosyal ağlarla rekabet edebilmesi adına kullanıcı deneyimini güçlendiren önemli yenilikler sunuluyor. 

Tüm görsel ve videolara daha kolay ulaşılacak

meta paylaşım özelliği

Yeni medya sekmesi, kullanıcıların paylaştığı tüm görsel ve videolara daha kolay ulaşılmasını sağlıyor olacak. Yeni gelen bu özellik profilleri ziyaret eden kişilere tüm medya içeriklerini tek bir yerde görme imkanı sunuyor olacak. Aynı zamanda fotoğraflarda diğer kullanıcıları etiketleme seçeneği de aktif hale getirildi.

meta threads yeni özellik

Meta, kullanıcıların başkalarının gönderilerine kendi yorumlarını eklemesini kolaylaştıran yeni markup özelliğini de geçtiğimiz hafta duyurdu. Şirket, bu ve benzeri yeniliklerle Threads platformunu geliştirmeye ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor.
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Kaynak : https://www.engadget.com/social-media/threads-is-getting-a-dedicated-media-tab-and-photo-tagging-184322350.html?src=rss
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